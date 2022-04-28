С начала войны Россия удвоила доходы от продажи энергоносителей в ЕС

С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам Европейского союза. Об этом сообщил финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на них на фоне разговоров об энергетических эмбарго принес Москве около 63 миллиардов евро.

За два месяца с начала войны в Украине Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в 2021 году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. По подсчетам центра, объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля — на 40 процентов. Однако импорт газа вырос.

Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 миллиардов евро.

Согласно выводам экспертов CREA, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу. Рост цен компенсирует России потери объёма продаж. Новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь ещё больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя - помешать Путину использовать энергоносители для политического давления на ЕС и финансирования войны.

По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, "продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными". Единственным способом остановить войну, был бы быстрый и полный отказ от российских энергоносителей, считает эксперт.

В Евросоюзе активно обсуждают отказ от российских энергоносителей в ответ на военное вторжение России на территорию Украины. Резолюцию с призывом ввести эмбарго на российские энергоносители еще в марте принял Европарламент.

ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа. Кроме того, обсуждается отказ от российских нефти и газа.

Однако Австрия, Венгрия и Германия выступают против эмбарго на газ из России. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт в Украине, а приведёт лишь к серьезному экономическому кризису в Европе.