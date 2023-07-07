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Время Свободы

Колорадский жук как детский страх Владимира Путина

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 июля

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Время Свободы - Темы дня 7.07.2023
by Радио Свобода

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Обстрелы Украины, ход боевых действий;

Владимир Зеленский накануне саммита НАТО в Вильнюсе совершает зарубежное турне в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию;

Начался суд по делу совладельца компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене;

Обвиняемой в «фейках» про армию Александре Скочиленко на 3 месяца продлен срок пребывания под стражей;

Российские авиакомпании уже вскоре смогут совершать в Грузию почти 300 рейсов в неделю – чем вызван такой бурный рост авиасообщения между Россией и Грузией;

Почему российские власти так упорно повторяют, что в лабораториях Украины США производят биологическое оружие, чтобы применить его против России.

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