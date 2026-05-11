Еще у двух пассажиров лайнера MV Hondius обнаружили хантавирус

В понедельник будет завершена эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Ранее судно прибыло на испанский остров Тенерифе, откуда пассажиров отправляют в их страны на эвакуационных самолетах.

У француженки, уже покинувшей судно, подтвердилось заражение хантавирусом, сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Женщина находится в больнице, за ночь ее состояние ухудшилось.

Всего с круизного лайнера были эвакуированы пять граждан Франции – они прибыли в Париж в воскресенье. Согласно заявлению Рист, у женщины симптомы заболевания появились во время полета.

В воскресенье министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что у одного из 17 эвакуированных американцев тест на наличие хантавируса дал легкий положительный результат. Еще у одного наблюдаются легкие симптомы – у него пока не подтверждено наличие вируса.

Ранее представители Минздрава Испании и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ни у одного из пассажиров судна не наблюдалось симптомов заболевания.

По данным ВОЗ, опубликованным в пятницу, восемь человек, уже не находящихся на борту судна, заболели, у шести из них подтверждено заражение хантавирусом. Неясно, включены ли случаи во Франции и США в эту статистику. С начала вспышки скончались три человека – супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии.

Судно MV Hondius отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. На борту круизного лайнера находились 147 человек из 23 стран.