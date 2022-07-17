Ещё один британец оказался в плену у сепаратистов "ДНР"

Ещё один гражданин Великобритании, по всей видимости, находится в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов так назывемой "ДНР".

Би-би-си сообщает об опубликованном российскими СМИ видео, на котором гражданин Великобритании по имени Джон Хардинг говорит, что ему может грозить смертная казнь, и обращается к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой о помощи.

Так называемое интервью у Хардинга взяла ведущая российского Первого канала Марина Ким. Друзья и близкие Хардинга подтвердили Би-би-си, что на записи именно он. По данным телекомпании, ему - больше пятидесяти лет, он отправился на восток Украины в 2018 году как военный медик. Утверждается, что он был пленён в мае в Мариуполе вместе с другими бойцами полка "Азов". В британском МИД заявили, что знают о Хардинге и находятся на связи с его родственниками.

Ранее два других британца, Шон Пиннер и Эйден Аслин, воевавшие на стороне вооружённых сил Украины, были приговорены в "ДНР" к смертной казни (как и марокканец Саадун Брагим). Британцами были поданы апелляции на приговор.

Два дня назад сепаратисты сообщили о смерти британского сотрудника гуманитарной организации Пола Ури, который был обвинен в "наёмничестве".