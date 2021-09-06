Ещё одна спортсменка из Беларуси получила польскую визу

Белорусская наездница Ольга Сафронова уехала из страны и получила польскую гуманитарную визу. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Как сообщил агентству адвокат спортсменки, Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но перед отъездом ее исключили из национальной сборной на фоне обвинений в том, что у одной из её лошадей обнаружили допинг. Тогда спортсменка критически высказалась о белорусских спортивных чиновниках и об Александре Лукашенко. После этого, как сообщают польские СМИ, её внесли в чёрный список предателей Беларуси. Сафронова обратилась к польским властям с просьбой предоставить ей гуманитарную визу.

Ольга Сафронова – действующая чемпионка Беларуси и финалистка Кубка мира-2019.

Она стала второй белорусской спортсменкой, решившей переехать в Польшу. В августе на Олимпиаде в Токио такое же решение приняла легкоатлетка Кристина Тимановская.

Она также выступила с публичной критикой белорусских спортивных чиновников. После этого власти Беларуси потребовали от неё вернуться в страну. Приехав в аэропорт Токио, спортсменка попросила о помощи полицию, пояснив, что её хотят вывезти из Японии насильно, а также заявив о намерении просить политического убежища. В результате Польша выдала Тимановской гуманитарную визу.