Ещё одного новосибирского ученого заподозрили в госизмене

Валерий Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук - стал подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом стало известно из открытого письма сотрудников института.
Авторы обращения напоминают, что за последний год по обвинению в госизмене были арестованы трое учёных - "аэродинамиков" Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Дата и обстоятельства ареста Звегинцева неизвестны. Портал "НГС" сообщает, что учёного арестовали 7 апреля.
В письме подчеркивается, что все арестованные ученые известны своими "блестящими научными результатами", посвятили свои жизни служению российской науке и "всегда оставались верны интересам страны" и не способны совершить то, в чем их подозревают следственные органы.
Авторы обращения отмечают, что на фоне действий следователей уже закрываются критически важные направления исследований, необходимые для создания новой техники, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Происходящее грозит катастрофой отечественной аэродинамике.
Валерий Звегинцев в 2001 году основал лабораторию "Аэрогазодинамика больших скоростей", а до этого его коллектив занимался созданием аэродинамической трубы адиабатического сжатия АТ-303. В 2006 году Звегинцева на посту главы лаборатории сменил Александр Шиплюк, который позже возглавил институт.
- Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора этого же института Александра Шиплюка задержали в 2022 году. Их увезли в московское СИЗО "Лефортово". Накануне дело 76-летнего Маслова поступило в суд Санкт-Петербурга.
- В конце июня 2022 года по подозрению в государственной измене был арестован новосибирский физик Дмитрий Колкер. Ученого забрали из больницы с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Спустя три дня после ареста близкие Колкера получили телеграмму о его смерти. Главное военное следственное управление СК не нашло признаков преступления в смерти арестованного новосибирского ученого Дмитрия Колкера, следует из результатов проверки ведомства.
- С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
- Недавно наказание по этой статье было ужесточено - теперь суды могут назначать по обвинению в госизмене лишение свободы вплоть до пожизненного.
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