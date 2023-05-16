Ещё одного новосибирского ученого заподозрили в госизмене

Валерий Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук - стал подозреваемым по делу о государственной измене. Об этом стало известно из открытого письма сотрудников института.

Авторы обращения напоминают, что за последний год по обвинению в госизмене были арестованы трое учёных - "аэродинамиков" Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Дата и обстоятельства ареста Звегинцева неизвестны. Портал "НГС" сообщает, что учёного арестовали 7 апреля.

В письме подчеркивается, что все арестованные ученые известны своими "блестящими научными результатами", посвятили свои жизни служению российской науке и "всегда оставались верны интересам страны" и не способны совершить то, в чем их подозревают следственные органы.

Авторы обращения отмечают, что на фоне действий следователей уже закрываются критически важные направления исследований, необходимые для создания новой техники, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Происходящее грозит катастрофой отечественной аэродинамике.

Валерий Звегинцев в 2001 году основал лабораторию "Аэрогазодинамика больших скоростей", а до этого его коллектив занимался созданием аэродинамической трубы адиабатического сжатия АТ-303. В 2006 году Звегинцева на посту главы лаборатории сменил Александр Шиплюк, который позже возглавил институт.