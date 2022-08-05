В Новосибирске по делу о госизмене арестован директор института РАН

Директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по делу о государственной измене. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель института Василий Фомин. Ранее сообщалось, что в учреждении прошли обыски.

Фомин уточнил, что Шиплюка перевезли в СИЗО "Лефортово" в Москве. Александр Шиплюк – третий ученый из Новосибирска, задержанный по делу о государственной измене за чуть более чем месяц.

27 июня был арестован главный научный сотрудник института Анатолий Маслов – его также поместили в СИЗО "Лефортово". По данным источников ТАСС, его подозревают в предоставлении данных, которые связаны с гиперзвуком и являются государственной тайной. Дело расследуется Центральным аппаратом ФСБ России. Маслов – специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности – аэрогазодинамика.

30 июня был арестован научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер, у которого диагностировали четвертую стадию рака. Его забрали из частной клиники и этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово". Ученый скончался 2 июля в московской больнице, куда его привезли из изолятора. После этого члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти ученого.