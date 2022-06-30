Если сбит прицел. Александр Подрабинек – о выборе цели

Если у вашего оружия сбит прицел, то скорее всего вы не попадете в цель. Это аксиома, она не требует доказательств. Если во время войны вы видите своего врага не там, где он на самом деле есть, а там, где вам видеть его удобнее или приятнее, то ваши шансы выиграть войну серьёзно уменьшаются. Неточно определенная цель в лучшем случае ведет к бессмысленной трате ресурсов, в худшем – к поражению.

Оговорюсь сразу: в нынешней войне я заинтересован в победе украинского оружия ничуть не меньше украинцев. Даже больше, потому что помимо торжества справедливости в случае победы Украины в России возрастают шансы на падение авторитарного путинского режима и восстановление демократии. Шансы не очень большие, но всё же они есть. Всё же больше, чем ничего, как это случилось бы в случае поражения Украины.

Неточность украинского прицеливания состоит в том, что в качестве вражеской цели определена Россия, а не путинский режим. Это упрощение понятно для военного времени, но порождает много бестолковости, бессмысленной ненависти и ошибочных суждений. Глупо, например, считать, что украинцы в условиях диктатуры повели бы себя иначе, чем русские, поскольку украинцам присуще свободолюбие, а русским врожденное холопство. Эта смешная глупость опровергается по крайней мере двумя простыми примерами. За восемь лет оккупации Крыма украинское население полуострова ни разу не выступило против путинского режима не только с оружием в руках, но не вышло даже на мирный протест. Только крымские татары в самом начале оккупации попытались протестовать, за что многие из них и поплатились свободой. Это не в укор крымским гражданам Украины, а для понимания того, что деспотический режим подавляет любое гражданское сопротивление немедленно и с запасом. В условиях диктатуры все ведут себя более или менее одинаково.

Россия и Украина останутся соседними государствами

Другой пример – украинская диаспора в России, примерно 3,5–4 миллиона украинских граждан, приехавших на заработки в Россию. Они ведь не выходят в Москве и других городах на демонстрации в защиту своей родины. Как и русские, они хорошо понимают, чем им это грозит в авторитарной России. Опять же, это не упрек в непатриотичности несознательных украинцев, а для понимания того, что собой представляет сегодняшняя диктатура Владимира Путина.

Ещё можно понять резко вспыхнувшую неприязнь ко всему русскому в массовом сознании, но когда умудренные опытом журналисты пишут, что "русские как государствообразующая нация – враги", это явная натяжка и лицемерие. Те же самые журналисты во времена социализма прекрасно вписывались в советский контекст, ничуть не страдая оттого, что живут в Советской России, разделяя ответственность с "государствообразующей нацией".

Обобщение врага в образе целой страны безусловно упрощает пропагандистский подход и поддерживает межнациональную ненависть на должном уровне. В военное время это удобно, но если заглянуть немного вперед, то такой подход оказывается контрпродуктивным. Русские и украинцы обречены жить бок о бок, а жить во взаимопонимании лучше, чем в ненависти. Понятно, что такого взаимопонимания украинцы не могут достичь с сегодняшней российской властью, но надо понимать также, что власть и народ это не одно и то же. Озверевшая российская солдатня в оккупированных украинских городах – тоже не весь народ. Сегодня российская власть призвала к насилию и дала свободу преступлений самому дну российского общества, но, во-первых, это ещё не весь народ, а во-вторых, это не навечно. Режимы меняются, а страны и народы остаются. Расчеты Дмитрия Медведева на то, что через два года Украины уже может не быть на карте мира, так же нелепы, как людоедские мечтания некоторых украинцев о том, что по окончании войны на месте России останется пустое белое пятно без государства и населения. Не будет такого. Россия и Украина останутся соседними государствами.

Главный вопрос в том, что это будут за государства. Демократический потенциал Украины сегодня много выше российского, и слава Богу. Однако при такой разнице потенциалов межгосударственное напряжение неизбежно. Деспотия всегда будет стремиться поглотить демократию. Отгородиться от деспотии невозможно, она естественная угроза соседним странам. Единственный выход – демократические преобразования. Только таким способом демократии могут избавиться от постоянной угрозы на своих границах.

Некоторых политиков прельщает простой вариант – отгородиться от проблемной страны надежной стеной: "Делайте у себя что хотите, только к нам не лезьте". Подход простой, но неэффективный. Опыт ХХ столетия убедительно показал, что тоталитарным режимам свойственно стремление к экспансии. Как только им удается укрепить свой военный потенциал, они обрушиваются на другие страны, как правило соседние.

Какой из всего этого вывод? Правильно прицеливайтесь! Враг Украины не Россия, а авторитарный режим под управлением "президента" Владимира Путина. Этот режим враждебен как сегодняшней Украине, так и демократически ориентированному российскому обществу. На пути союзнических отношений с противниками диктатуры добиться можно большего. До братской любви, понятное дело, дойдет не скоро, но жить в мире и безопасности было бы можно.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции