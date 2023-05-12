ЕСПЧ не стал обязывать власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в отправке на лечение в Польшу, заявил в пятницу глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

Кроме того, по словам министра, Страсбургский суд не обязал государство перевести Саакашвили в какую-либо другую клинику на территории Грузии.

Таким образом, суд не удовлетворил иск Саакашвили о так называемых временных мерах. Этот инструмент ЕСПЧ иногда использует до рассмотрения дела по существу, временно запрещая, в частности, такими мерами экстрадицию подавших жалобы лиц в другую страну. В ряде случаев ЕСПЧ посредством временных мер обязывал власти тех или иных стран изменять меру пресечения. Временные меры не подменяют собой решение по существу.

По словам министра юстиции Грузии, решение ЕСПЧ "свидетельствует о том, что все действия государства со дня ареста были правильными и соответствовали самым высоким стандартам в области прав человека". Защита Саакашивли с решением не согласна и подчёркивает, что суд теперь будет разбирать его жалобу на приговор по существу.

Михаил Саакашвили отбывает 6-летний срок заключения по обвинению в превышении полномочий. Сам он вину не признаёт и считает себя политзаключённым. С мая прошлого года бывший президент Грузии проходит лечение в связи со множеством заболеваний в тбилисской клинике "Вивамед". Саакашвили требует, чтобы его перевели на лечение в другую страну, обвиняя власти Грузии в том, что они добиваются его смерти. Власти, в свою очередь, обвиняют Саакашвили в симуляции.