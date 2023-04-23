Мать Саакашвили рассказала про его обмороки в больнице в Тбилиси

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказала журналистам, что за последние сутки её сын дважды падал в больничной палате и оба раза на короткое время терял сознание. Профессор Гиули Аласания ежедневно навещает сына в тбилисской клинике "Вивамеди", где тот с мая прошлого года проходит курс лечения.

По словам Гиули Аласании, во второй раз её сын упал в её присутствии, и она вместе с медсестрой с большим трудом сумели поднять его до того, как подоспели служащие Департамента исполнения наказаний, круглосуточно охраняющие палату.

Михаил Саакашвили отбывает в Грузии шестилетний срок тюремного заключения по обвинению в организации в 2005 году избиения оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из газетных интервью жену президента Сандру Рулоффс. Сам Саакашвили категорически отвергает это обвинение, считая весь судебный процесс "политическим" и "сфабрикованным".

Грузинские спецслужбы взяли экс-президента под стражу в начале октября 2021 года, когда он тайно вернулся на родину из Украины. Саакашвили спрятался в контейнере с молочными продуктами на судне, вышедшем из украинского порта Николаев.

Со временем, состояние здоровья Михаила Саакашвили резко ухудшилось. У него диагностирован ряд эндокринологических и ментальных заболеваний. На днях адвокаты политика обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой о принятии "неотложного решения" по отсрочке исполнения наказания на год и переводе Михаила Саакашвили в европейскую клинику для лечения. Вердикт ЕСПЧ ожидается в ближайшие дни.

Министр юстиции Грузии Рати Брегвадзе, а также глава правящей в стране партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно утверждали, что Саакашвили якобы "занимается самовредительством", отказываясь от пищи, в результате чего он похудел со 126 килограммов в момент ареста до нынешних 62-х.

В колонке для издания Politico в апреле Саакашвили написал, что "борется за выживание" в тюремной камере, будучи политическим заключенным.