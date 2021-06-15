ЕСПЧ обязал РФ выплатить пациентке €28 тысяч за пыточные условия

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить более 28 тысяч евро Альфие Габетдиновой за бесчеловечные условия содержания в Республиканской клинической психиатрической больнице имени Бехтерева в Казани. Об этом сообщает "Зона права".

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о запрете пыток и о праве на свободу и личную неприкосновенность.

По данным правозащитников, Альфия Габетдинова (имя и фамилия изменены по этическим соображениям) с мая 2009 по декабрь 2011 года находилась в инфекционном отделении больницы. По словам потерпевшей, в палате вместо туалета стояло отгороженное переносной ширмой ведро, которым по очереди пользовались пациенты, при этом рядом за столом принимали пищу другие больные. В палате не было умывальника, в баню Габетдинова могла ходить только раз в десять дней, сообщили в "Зоне права". Габетдинова также рассказала, что сотрудники больницы привязывали её к кровати за ноги и руки. Все факты были подтверждены проверками, проведенными сотрудниками Роспотребнадзора и прокуратуры, подчеркнули в "Зоне права".

Однако, как сообщается на сайте ЕСПЧ, в медицинских заключениях утверждается, что заявительница страдала слуховыми галлюцинациями, не могла поддерживать повседневные отношения и отвечать на вопросы, бессознательно выполняла импульсивные действия и успокоилась только после внутримышечных уколов.

В октябре 2011 года районный суд продлил лечение Габетдиновой в психиатрической больнице, однако Верховный суд Татарстана отменил это решение.

В 2012 году суд в Казани обязал медучреждение выплатить 15 тысяч рублей в пользу Габетдиновой в счет компенсации морального вреда за неудовлетворительные условия содержания, однако ЕСПЧ счел присужденную сумму сильно заниженной.