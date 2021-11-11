ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тюрьмы в частную клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, которую тот объявил 1 октября, и обязал власти Грузии информировать о состоянии здоровья политика. При этом суд не удовлетворил жалобу Саакашвили на перевод из тюремной больницы в частную клинику. Об этом сообщается на странице Минюста Грузии в фейсбуке.

Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября сразу после задержания. По словам его врачей и адвокатов, он лишь пьет жидкости и принимает лекарства. У тюрьмы, в которой находился Саакашвили, постоянно дежурил реанимобиль. Бывшего президента Грузии регулярно навещает его личный лечащий врач.

Адвокат политика Бека Басилия заявил, что из-за голодовки у Саакашвили начались провалы в памяти, ему стало трудно общаться. Врачи и адвокат политика неоднократно требовали перевести его из тюрьмы в гражданскую клинику.

8 ноября бывший президент Грузии был переведён из тюрьмы в городе Рустави в больницу для обвиняемых и осужденных в Тбилиси.

Накануне Саакашвили отказали в праве лично присутствовать на заседании суда против себя. Такое решение было принято по соображениям безопасности, заявили в Минюсте Грузии.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию из Украины 29 сентября – перед выборами в органы местного самоуправления. Он призывал граждан пойти на голосование, которое состоялось 2 октября, а на следующий день собраться на акцию в Тбилиси. Однако 1 октября его задержали на основании ранее заведенных уголовных дел.

Саакашвили в недавнем обращении заявил, что "не умрет назло врагам" и добьется проведения в стране внеочередных выборов в парламент. Он также призвал своих сторонников и дальше проводить акции протеста в связи с итогами местных выборов, которые оппозиция проиграла.