Саакашвили отказали в праве лично присутствовать на суде против себя

Минюст Грузии отказался доставить в Тбилисский городской суд бывшего президента Михаила Саакашвили, сославшись на соображения безопасности.

По утверждению ведомства, данные Службы государственной безопасности свидетельствуют о планах оппозиционеров блокировать пути, а возможно и похитить экс-президента.

Генпрокуратуры предложила Саакашвили организовать телемост из палаты тюремной больницы, куда накануне перевели бывшего главу государства. Подсудимого такой вариант не устроил. По словам Саакашвили он хотел обратиться к грузинскому народу напрямую, чтобы донести до него правду.

После нескольких часов рассмотрения ходатайств адвокатов судья отложил заседание до 29 ноября.

Судебный процесс против экс-президента и нескольких человек из его ближайшего окружения касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и последующей экспроприации оппозиционной телекомпании не "Имеди" у бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Это одно из пяти уголовных дел против экс-президента. По двум из них бывший президент уже приговорён девяти годам лишения свободы в совокупности.

Последние годы Саакашвили жил и работал на Украине. 1 октября полиитик инкогнито вернулся в Грузию, в которой не был восемь лет. Грузинские правоохранительные органы задержали бывшего президента. Его обвинили в незаконном пересечении границы и отправили в тюрьму в Рустави.