ЕСПЧ присудил 7,5 тысячи евро осуждённому по "болотному делу"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 7,5 тысячи евро компенсации осуждённому по "болотному делу" Ивану Непомнящих. Суд в Страсбурге посчитал, что российские власти нарушили его право на свободу собраний и объединений, гарантированное Европейской конвенцией. Постановление размещено на сайте ЕСПЧ.

В 2015 году Непомнящих был приговорён к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. На протестной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади он якобы несколько раз руками и зонтом ударил двух сотрудников МВД.

В своём решении ЕСПЧ отмечает, что суды в России так и не указали, по каким причинам Непомнящих назначили срок за участие в массовых беспорядках. Суд в Страсбурге также назвал его столкновение с полицейскими "спонтанной реакцией" на жёсткие действия сотрудников МВД в отношении участников митинга. ЕСПЧ посчитал наказание для Непомнящих несоразмерным содеянному.

Иван Непомнящих отбывал в исправительной колонии №1 Ярославской области. Он неоднократно сообщал о применении насилия к нему и другим заключенным. После освобождения из колонии Непомнящих покинул Россию.