ЕСПЧ признал незаконным роспуск и отказ в регистрации НБП Лимонова

Европейский суд по правам человека признал роспуск российскими властями Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и последующий отказ ей в новой регистрации нарушающим право на свободу объединения. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд рассматривал события более чем 15-летней давности. Созданная Лимоновым в 1990-е годы радикальная организация НБП, выступавшая как против Бориса Ельцина, так и против Владимира Путина, была формально распущена российскими властями в 2003 году под предлогом того, что использовала в названии слово "партия", хотя не была зарегистрирована. В регистрации же как партии ей отказали. Жалоба в ЕСПЧ в связи с этим была подана ещё в 2006 году.

В 2007 году НБП, которая входила тогда в коалицию "Другая Россия" вместе со сторонниками Михаила Касьянова и Гарри Каспарова, стала первой организацией, включённой в реестр экстремистских (в 2021 году в него попал, например, ФБК Алексея Навального), а её деятельность была запрещена. Вопроса об этом запрете ЕСПЧ не касался.

Сам Лимонов до решения ЕСПЧ не дожил, он умер в прошлом году. Суд постановил выплатить 10 тысяч евро компенсации двум его детям, а также нескольким бывшим активистам НБП.