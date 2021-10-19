ЕСПЧ признал Россию ответственной за похищение блогера Тепсуркаева

Европейский суд по правам человека 19 октября вынес решение по делу о похищении в прошлом году бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним, - сообщает Кавказ.Реалии.

После похищения блогер пропал, его судьба до сих пор не известна. Правозащитники опасаются, что он мог быть убит.

Заявителем в ЕСПЧ выступила супруга Тепсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как брак не был официально зарегистрирован.

Как говорится в решении суда, ранним утром 6 сентября 2020 года группа людей "в чёрной форме чеченской полиции" ворвалась в гостиницу в городе Геленджик Краснодарского края, где находился Тепсуркаев. "Когда охранники отеля спросили мужчин, зачем и куда они везут заявителя, один из них применил физическую силу к охраннику, а другой показал служебное удостоверение чеченской полиции. Затем похитители усадили заявителя в один из своих автомобилей Toyota Camry и уехали... С тех пор местонахождение заявителя было неизвестно", - говорится в документе.

На следующий день после похищения Тепсуркаева в соцсетях появилось видео, на котором блогер говорит, что вёл "грязный канал", оскорбляет свою мать и садится на бутылку, утверждая, что он решил сам себя наказать. Как удалось установить при помощи геолокации телефона Тепсуркаева, в это время он находился в Чечне. Официально его задержание не было подтверждено. В России возбуждено уголовное дело о его похищении, следствие не завершено.

ЕСПЧ счел доказанным, что к похищению модератора телеграм-канала 1ADAT причастны сотрудники правоохранительных органов, при этом его задержание "не имело ни юридических оснований, ни было официально признано". Также супруга похищенного заявила о психических страданиях, полученных из-за исчезновения ее мужа.

Заявительнице присуждена выплата компенсации в 26 тысяч евро или порядка 2,2 млн рублей по сегодняшнему курсу. Интересы заявителей в суде представляли юристы правозащитной организации "Комитет против пыток".

Руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов в разговоре с Кавказ.Реалии подчеркнул, что решением ЕСПЧ эта история не закончится и правозащитники готовы и дальше расследовать преступление, "будут стараться довести дело до логического конца – пока не будет установлено местонахождение Салмана, не будут привлечены к ответственности лица, причастные к его похищению и дальнейшему безвестному исчезновению".

Также во вторник ЕСПЧ признал власти России ответственными за гибель 32-летнего жителя Ингушетии Муслима Куриева. Его матери присуждена компенсация в размере 60 тыс. евро - сообщает Кавказ.Реалии. 22 марта 2014 года в селе Плиево в Ингушетии сотрудники УФСБ и МВД убили двух местных жителей – Башира Дышноева и Максима Куриева. По версии властей, Куриев был убит во время перестрелки, однако правозащитники отрицают, что он открывал огонь.