ЕСПЧ: Россия нарушила права женщины-трансгендера

Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила права женщины-трансгендера. После развода Люблинский суд в Москве запретил ей общаться с детьми.

До трансгендерного перехода москвичка была мужчиной и состояла в браке, где родились двое детей. После развода она сделала операцию по смене пола и по документам стала женщиной. Бывшая жена решила, что это может навредить психическому здоровью их общих детей. Суд поддержал ее позицию и ограничил москвичку-трансгендера в родительских правах.

Она обратилась в Московский городской суд и в Верховный суд России, но оба раза апелляции отклонили. После чего – в сентябре 2019 года – женщина-трансгендер подала жалобу в ЕСПЧ.

Страсбург посчитал, что Россия нарушила статью 8 (о праве на уважение частной и семейной жизни) и статью 14 (о запрете дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

Согласно выводам ЕСПЧ, российские суды не доказали никакого потенциального ущерба для детей из-за смены пола их биологического отца и не учли особых обстоятельств жизни этой семьи. Решение национальных судов, по мнению Страсбурга, было предвзятым из-за гендерной идентичности заявителя.

Россия должна выплатить москвичке 9800 евро в качестве компенсации ущерба и 1070 евро для покрытия судебных издержек.