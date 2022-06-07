ЕСПЧ вынес решение в пользу российских Свидетелей Иеговы

Европейский суд по правам человека 7 июня вынес решение по жалобе признанной в России экстремистской и запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы". Он признал, что решения российских властей о ликвидации управленческого центра и еще 395 юрлиц Свидетелей Иеговы в России, запрет их деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд также постановил, что Россия должна принять все необходимые меры, чтобы уголовное преследование Свидетелей Иеговы было прекращено, а ранее осуждённые за участие в деятельности организации - освобождены.

Постановление было вынесено по делу "МРО Таганрога и другие против России", в нём суд объединил сразу 20 жалоб, поданных Свидетелями Иеговы с 2010 по 2019 год. Общее число заявителей составило 1444. Суд постановил, что Россия в общей сложности обязана выплатить заявителям почти 3.5 млн евро компенсации материального ущерба, , а также возвратить изъятое имущество (либо выплатить за него почти 60 млн евро).

Как говорится в сообщении суда, ЕСПЧ признал, что власти России нарушили положение нескольких статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу и личную неприкосновенность, свободу выражения мнения и свободу собраний и объединений.

Основаной иск против Российской Федерации Свидетели Иеговы подали в 2017 году – в связи с решением Верховного суда о запрете деятельности этой религиозной организации на территории России и признании ее экстремистской. По уголовным статьям об экстремизме были осуждены сотни последователей религиозной организации, часть из них - к реальным срокам лишения свободы.

7 июня Госдума приняла законопроект о том, что Россия - в связи с её исключением из Совета Европы - не будет выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Правозащитники настаивают, что с правовой точки зрения европейская Конвенция о правах человека до сентября по-прежнему распространяется на Россию, и решения ЕСПЧ обязательны к исполнению.