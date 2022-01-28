Естественная убыль населения в России в 2021 году впервые в истории достигла миллиона человек и, по предварительным данным, составила 1,04 миллиона человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата, — передаёт РБК.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 миллиона человек, снизившись за год почти на 693 тысячи человек, отчиталось ведомство. Данные приводятся с учётом аннексированного Крыма.

Без него население России сократилось до уровня 2012 года, составив 143,06 миллиона человек. В последний раз население сокращалось так быстро в 2002 году, когда убыль составила 686 тысяч.

Эксперт РБК сообщил изданию, что причиной такого резкого сокращения — "сверхсмертность от COVID-19". С начала пандемии от коронавируса и его последствий умерло больше миллиона человек, свидетельствуют подсчёты независимых экспертов. Власти признают 626 тысяч умерших с апреля 2020-го но ноябрь 2021-го года.