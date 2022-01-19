Страна антиваксеров. Эфир в 18:05

Россия – мировой лидер по ковид-диссидентству. Вакцинирована лишь одна треть населения, прививаться согласны всего 20% женщин и 40% мужчин. Почему так сильны антивакцинные настроения и теории заговора? Как антивакцинаторы стали ведущей гражданской силой, и как они влияют на политику и перспективы борьбы с пандемией в России?

Гость в студии: Яна Рощина, ведущий научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ. Эфир в 18:05.

