Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Страна антиваксеров. Эфир в 18:05

Социолог Яна Рощина – о том, почему россияне сопротивляются прививкам от ковида

Россия – мировой лидер по ковид-диссидентству. Вакцинирована лишь одна треть населения, прививаться согласны всего 20% женщин и 40% мужчин. Почему так сильны антивакцинные настроения и теории заговора? Как антивакцинаторы стали ведущей гражданской силой, и как они влияют на политику и перспективы борьбы с пандемией в России?

Гость в студии: Яна Рощина, ведущий научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG