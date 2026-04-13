"Есть две новости..." Переговоры сорваны, США вводят морскую блокаду Ирана

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 13 апреля

01:15 Победа оппозиции на парламентских выборах в Венгрии, политический портрет будущего премьера Петера Мадьяра

09:32 Реакция Кремля на итоги выборов в Венгрии и окончание «пасхального перемирия»

11:18 Переговоры США и Ирана в Исламабаде не принесли результатов. Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана

15:44 Глава оппозиционной на Тайване партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь посетила Пекин и встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

22:06 Перспективы продолжения лунных миссий «Артемида». Астронавт Кристина Кох о том, какой планета Земля видна из космоса

Выборы в Венгрии и победа Петра Мадьяра

Парламентские выборы в Венгрии: победа партии «Тиса» и конец эпохи Орбана

Главной политической новостью последних суток стала убедительная победа на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петром Мадьяром. Это голосование фактически завершило 16-летний период правления Виктора Орбана и его партии "Фидес". Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков Орбан признал поражение — настолько очевидным оказалось преимущество оппозиции. По официальным данным, после подсчёта почти 100% голосов партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в однопалатном парламенте страны. Такой результат даёт ей конституционное большинство, позволяющее менять ключевые законы и реформировать государственные институты без необходимости создавать коалицию.

Аналитики отмечают, что решающим фактором победы стало уверенное лидерство кандидатов «Тисы» в одномандатных округах. Однако и по партийным спискам партия показала серьёзный отрыв от конкурентов, что свидетельствует о широком общественном запросе на перемены. На митинге сторонников в Будапеште Пётр Мадьяр заявил:

Выборы рассматривались как референдум о будущем страны и о продолжении курса Виктора Орбана, который на протяжении последних лет конфликтовал с Европейским союзом, критиковал поддержку Украины и поддерживал тесные связи с Россией.

Обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов считает, что победа оппозиции открывает новый этап, но одновременно создаёт множество сложных задач. Он подчёркивает, что Венгрия сейчас находится в непростом положении:

«Венгрия сейчас не в лучшем состоянии. По многим социально-экономическим показателям наблюдается упадок, сильная эмиграция, особенно среди молодых и образованных граждан».

По словам эксперта, Пётр Мадьяр смог объединить крайне разношёрстный электорат:

«За него голосовали люди очень разных взглядов — от умеренных левых до правых, разочаровавшихся в Орбане. Такая широкая коалиция может стать источником будущих конфликтов внутри правящей команды. Разные группы избирателей ожидают от нового правительства разных реформ и темпов изменений. Больших административных постов он никогда не занимал… опыта управленческого у него практически нет».

Реакция Кремля и ситуация вокруг войны в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва уважает выбор венгерского народа и не связывает итоги выборов с перспективами войны в Украине. Он также прокомментировал возможность отказа нового правительства Венгрии от блокировки кредита на сумму в 90 миллиардов евро, который ЕС одобрил для поддержки Украины:

«Любые действия на продолжение подпитывания милитаристских устремлений киевского режима не способствуют поискам мирного урегулирования».

После окончания так называемого пасхального перемирия обе стороны сообщили о многочисленных нарушениях режима прекращения огня. Украина заявила о запуске 98 российских беспилотников, Россия — о перехвате 33 украинских БПЛА.

США и Иран: провал переговоров и морская блокада

Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились безрезультатно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: «Мы провели ряд содержательных дискуссий… Плохая новость — мы не достигли соглашения».

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил: «Ожидать соглашения после одного дня переговоров не стоило».

После провала переговоров Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. Он также раскритиковал союзников по НАТО и папу Римского Льва XIV. Папа ответил, что не боится администрации США и не намерен вступать в дискуссию.

Китай и Тайвань: попытка разрядки напряжённости

В конце прошлой недели завершился визит в материковый Китай лидера тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Её принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Си заявил: «Мы будем работать с различными тайваньскими политическими партиями, чтобы укреплять обмен и диалог».

Чжэн Ливэнь подчеркнул необходимость мирного взаимодействия: «Обе стороны должны переступить через конфронтацию и вместе строить взаимовыгодное будущее».

Эксперт Алексей Чегодаев считает визит частью предвыборной кампании на Тайване: «Это заявка перед выборами 2028 года и попытка показать альтернативу конфронтации». Он отметил, что общество Тайваня устало от постоянного военного давления и ищет пути снижения напряжённости.



Завершение космическая миссия Artemis-2 и новые этапы освоения Луны

Успешно завершилась первая за более чем полвека пилотируемая лунная миссия Artemis-2. Экипаж:

наблюдал обратную сторону Луны

увидел полное солнечное затмение

провёл научные эксперименты

сделал уникальные снимки Земли

Аналитик Георгий Тришкин отметил:

«Основные риски — финансирование и возможные неудачи будущих миссий».

Главный научный фактор — обнаружение на Луне водяного льда: «Вода решает множество проблем для долгосрочного пребывания человека на Луне».

Однако перспективы лунной экономики пока остаются неопределёнными.

После возвращения член экипажа "Артемиды 2" астронавт Кристина Кох сказала:

«Земля была просто спасательной шлюпкой, безмятежно висящей во Вселенной… Планета Земля — вы экипаж».