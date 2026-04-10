Подчищают за преемницей. Кто пострадал после интервью Саиды Мирзиёевой

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 10 апреля

01:15 Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие». Владимир Зеленский говорит, что Россия могла бы «не возвращаться к ударам и после Пасхи»

01:54 Территориальный вопрос остается главным препятствием на переговорах о прекращении боевых действий в Украине. Имеет ли Зеленский полномочия «сдать» Донбасс, даже если захочет это сделать?

06:49 В Венгрии пройдут парламентские выборы. Поможет ли Виктору Орбану поддержка США и России?

13:45 Дональд Трамп обвинил Иран в «крайне плохом» обеспечении судоходства по Ормузскому проливу. Беньямин Нетаньяху дал распоряжение начать переговоры с Ливаном

14:34 Зачем российским властям понадобилось сейчас признавать экстремистским «международное движение Мемориал»

16:57 Западные технологические компании блокируют на своих платформах страницы независимых узбекистанских СМИ, критикующих интервью дочери президента Мирзиёева Саиды

22:01 Мелания Трамп потребовала прекратить распространять слухи о ее дружбе с Джеффри Эпштейном и предложила провести в Конгрессе слушания с участием жертв Эпштейна

23:40 Книга недели: Кена Видре «Все это было, было, было…Воспоминания. Статьи, эссе» Ведущий рубрики "Книга недели" Иван Толстой 10 апреля включен Министерством юстиции России в список "иностранных агентов"

Пасхальное перемирие и переговоры России и Украины

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое должно продлиться с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Сообщение, опубликованное на сайте Кремля в четверг вечером, выглядит как инициатива самого Путина, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал России объявить пасхальное перемирие. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно, сообщил Зеленский в социальных сетях. Он отметил, что у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

По-прежнему непонятно, когда возобновятся трёхсторонние переговоры с участием России, Украины и США о полном прекращении огня в Украине. Однако глава офиса президента Украины Юрий Буданов уже заявил, что после серии ударов по российским НПЗ и терминалам Киев значительно усилил свои переговорные позиции. Он отметил, что на следующих переговорах украинская сторона рассчитывает услышать много нового, и подчеркнул, что эти действия значительно усиливают позицию Украины и не делают её слабой.

Главным камнем преткновения на переговорах остаётся требование России к Украине полностью вывести свои войска из Донбасса. Комментируя эти требования в интервью подкасту, Владимир Зеленский предложил американским партнёрам разобраться, почему Путин отказывается обсуждать территориальный вопрос на уровне лидеров, почему категорически против размещения иностранных войск на линии соприкосновения и зачем стране площадью более 17 миллионов квадратных километров, большая часть которой мало развита, нужны ещё менее 6000 квадратных километров. По мнению Зеленского, всё это доказывает, что Путин не собирается останавливаться в Донбассе и стремится к стратегическому контролю над всей Украиной.

Впрочем, советник комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак подчёркивает, что даже если бы Владимир Зеленский захотел пойти на уступки и вывести войска, у него просто нет на это полномочий:

- Когда говорят: «Зеленский, выведи войска», — создаётся впечатление, что всё зависит только от него. Но это не так. У него нет полномочий единолично принять такое решение. Он не может просто взять маркер и провести новые границы на карте. В Конституции Украины есть пункт о территориальных изменениях, предусматривающий проведение референдума. Однако украинские конституционалисты трактуют его как механизм присоединения новых территорий, а не отказа от собственных. Отказаться от территорий невозможно и по гуманитарным причинам: на этих территориях проживает около 200 тысяч человек. Украина не может просто оставить их. Даже если представить, что Зеленский принимает решение о передаче территорий и выводе войск, после окончания его каденции против него почти наверняка будет возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. То же касается депутатов Верховной рады, которые должны были бы ратифицировать такие решения. Поэтому никто в Украине сейчас на это не пойдёт.

Выборы в Венгрии и поддержка Виктора Орбана

В воскресенье в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых правящая партия ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном попытается сохранить власть. Предвыборные рейтинги показывают значительное преимущество оппозиции. Орбан сосредоточил кампанию на критике поддержки Европейским союзом Украины. Незадолго до выборов его поддержали США: в Будапешт приехал вице-президент Джей Ди Вэнс, который во время митинга позвонил Дональду Трампу. Трамп заявил, что любит Венгрию, считает Орбана потрясающим человеком и полностью его поддерживает.

Политолог Ярослав Шимов считает, что этот визит вряд ли радикально изменит исход голосования, поскольку избиратели уже поляризованы. Однако он может повысить дисциплину сторонников Орбана и их явку на выборы. По мнению Шимова, интерес к победе Орбана есть и у Вашингтона, поскольку Венгрия остаётся важным союзником США внутри ЕС. В случае победы оппозиционного лидера Петера Мадьяра, которого считают более проевропейским политиком, США могут потерять такого союзника.

Сам Мадьяр призвал иностранные государства не вмешиваться в выборы.

Ближний Восток: Израиль, Ливан, Иран и Ормузский пролив

После мощных ударов израильской армии по позициям проиранской группировки «Хезболла» в Ливане в последние дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Иран «крайне плохо» справляется с обеспечением свободного судоходства через Ормузский пролив после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном.В ещё одном посте Трамп написал, что ему поступают сообщения о взимании Тегераном платы с танкеров, проходящих через пролив. Он подчеркнул, что иранским властям «лучше этого не делать», а если это происходит, то «лучше прекратить прямо сейчас».

Верховный суд России запретил «Мемориал»

Верховный суд России признал экстремистской организацией международное общественное движение «Мемориал» и запретил его деятельность на территории России.

Руководитель проекта поддержки политзаключённых «Мемориала» Сергей Давидис считает, что очередной виток преследования связан с общей репрессивной логикой российских властей.

Он отметил, что «Мемориал» сам по себе не является единой структурой, а представляет собой множество зарегистрированных и незарегистрированных общественных объединений в России и за её пределами. По его мнению, решение суда направлено на то, чтобы одним ударом затруднить или сделать невозможной работу всех структур, связанных с «Мемориалом», и воспрепятствовать взаимодействию между людьми, защищающими ценности прав человека и исторической памяти.

Давидис подчеркнул, что на сайте Верховного суда говорится о «разрушительной антироссийской идеологии», однако идеология «Мемориала», по его словам, наоборот, является созидательной и пророссийской — просто не провоенной и не проавторитарной. Он считает, что для власти особенно важно уничтожить любые инструменты влияния на российское общество и разорвать связь между обществом и независимыми голосами, в том числе за пределами страны. В этот же контекст он вписал блокирование интернета, признание «Мемориала» экстремистской организацией, обыски в «Новой газете» и давление на независимые профсоюзы.

Задержанный во время обыска в "Новой" журналист Олег Ролдугин перед началом заседания в суде об избрании ему меры пресечения сказал: «Я не знаю, за какую свою статью из вышедших или из тех, что я готовлю, я нахожусь здесь. Мне об этом не говорят, но я предполагаю, может быть, будет возможность сказать». Ролдугин, который обвиняется по статье "незаконное использование персональных данных", отправлен в СИЗО до 10 мая.

Блокировки Telegram в России

Блокировки мессенджера Telegram в России достигли максимума за всё время. По данным проектов, отслеживающих блокировки в реальном времени на основе пользовательских данных, утром 10 апреля уровень аномалий достиг 95%. Отмечается, что Telegram блокируется сильнее, чем WhatsApp и Signal, которые в России уже официально запрещены.

Удаление страниц независимых СМИ в Узбекистане

В Узбекистане западные технологические компании удалили или заблокировали несколько десятков страниц независимых СМИ на своих платформах. Волна удалений началась после интервью Саиды Мирзиёевой — дочери президента Узбекистана и главы его администрации — каналу Alter Ego, вызвавшего резкую критику.

Редактор издания «Азия Терра» Алексей Волосевич связывает блокировки именно с этим интервью, а также с заявлением президента Узбекистана о намерении присоединиться к созданному Дональдом Трампом «Совету мира». По его словам, интервью оказалось неудачным и широко критиковалось независимыми СМИ. После этого началась массовая кампания жалоб на материалы, связанные с Мирзиёевой. Неизвестные лица массово отправляли жалобы о нарушении авторских прав, и алгоритмы соцсетей удаляли страницы без тщательной проверки.

За полтора-два месяца было удалено около 20–25 независимых медиа. Даже если часть из них восстановится, они потеряют аудиторию, наработанную годами.

Заявление Мелании Трамп об Эпштейне

Первая леди США Мелания Трамп выступила в Белом доме с неожиданным заявлением, призвав прекратить распространять слухи о её якобы существовавшей дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Она подчеркнула, что Эпштейн не знакомил её с Дональдом Трампом, впервые она встретила его лишь на мероприятии в 2000 году и не знала о его преступной деятельности. Мелания Трамп призвала Конгресс провести специальные слушания, на которых жертвы Эпштейна смогут дать показания под присягой.

"Книга недели": мемуары Кены Видре

Петербургский издательский центр «Свет» выпустил сборник Кены Видре «Всё это было, было, было. Воспоминания, статьи, эссе».

Как отмечает ведущий рубрики "Книга недели" Иван Толстой, мемуары отличаются редкой скромностью и отсутствием авторского тщеславия. Ведре была школьной учительницей русского языка и литературы, затем редактором в издательстве Академии наук. Среди героев книги — композитор Юлий Конюс, поэт Иван Яковлев, художник Роберт Фальк, юрист Александр Винавер и многие другие. Центральной фигурой книги стала Фрида Вигдорова, известная записью суда над Бродским. В книге воспроизводится дарственная надпись Анны Ахматовой дочери Вигдоровой, где поэтесса называет её «высочайшим примером доброты, благородства и человечности».

Тираж книги — всего 120 экземпляров, однако её значение для культурной среды значительно больше.

Иван Толстой 10 апреля был внесен Министерством юстиции России в список "иностранных агентов".