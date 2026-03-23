Эстония депортировала в Россию просившего убежище уроженца Чечни

Власти Эстонии 20 марта депортировали в Россию просившего убежище уроженца Чечни. Об этом пишут Кавказ.Реалии со ссылкой на правозащитницу Розу Дунаеву. Имя депортированного не называется, как сообщается, в целях безопасности. По словам правозащитницы, ему не предоставили полноценный доступ к юридической помощи и возможность отстоять свои права.
Дунаева сообщила, что уроженец Чечни "на протяжении многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность". Она отметила, что Эстония "сама прошла путь борьбы за независимость и избавления от давления со стороны России" и поэтому "от неё ожидается особое понимание судьбы людей, бегущих от преследования".
Фактические обстоятельства разбирательства, в частности то, подвергался ли проситель убежища преследованиям в России, неизвестны.
- В октябре 2025 года власти Германии депортировали в Грузию Зураба Хангошвили и 11 членов его семьи. Зураб Хангошвили – брат бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в 2019 году. Die Zeit писала, что ранее немецкие власти отклонии его заявление о предоставлении международной защиты, поскольку Грузия классифицируется как безопасная страна. Правозащитники при этом опасались, что семье Хангошвили может грозить преследование со стороны российских властей.