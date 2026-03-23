Эстония депортировала в Россию просившего убежище уроженца Чечни

Власти Эстонии 20 марта депортировали в Россию просившего убежище уроженца Чечни. Об этом пишут Кавказ.Реалии со ссылкой на правозащитницу Розу Дунаеву. Имя депортированного не называется, как сообщается, в целях безопасности. По словам правозащитницы, ему не предоставили полноценный доступ к юридической помощи и возможность отстоять свои права.

Дунаева сообщила, что уроженец Чечни "на протяжении многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность". Она отметила, что Эстония "сама прошла путь борьбы за независимость и избавления от давления со стороны России" и поэтому "от неё ожидается особое понимание судьбы людей, бегущих от преследования".

Фактические обстоятельства разбирательства, в частности то, подвергался ли проситель убежища преследованиям в России, неизвестны.