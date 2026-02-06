Эстония полностью закроет границу с Россией в ночное время

Власти Эстонии приняли решение полностью закрыть границу с Россией в ночное время. Об этом было объявлено 5 февраля. Решение вступит в силу 24 февраля и принято пока на три месяца. "Дальнейшие решения будут приниматься исходя из потребностей безопасности и развития ситуации на границе", - сказал премьер-министр Кристен Михал.

Одной из причин принятого решения названы "иррациональные" действия России на границе. В правительстве Эстонии отметили, что ночное закрытие пунктов пропуска позволит направить больше ресурсов на охрану границы, сообщает ERR.

Для движения в ночное время с 24 февраля закроются два последних работавших ночью автомобильных пропускных пункта Лухамаа и Койдула. Они будут открыты днём в течение 12 часов.

Представители властей Эстонии также отметили, что по сравнению с 2018 годом - на фоне санкций и визовых ограничений - количество пересечений российско-эстонской границы сократилось примерно в пять раз. В 2025 году было зафиксировано чуть более миллиона пересечений границы.

Крупнейший пограничный пункт в Нарве закрыт по ночам уже с 1 мая 2024 года.