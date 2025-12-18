Эстония заявила о нарушении границы страны пограничниками из России

В МИД Эстонии в четверг был вызван временный поверенный в делах России для передачи ноты протеста в связи, как утверждается, с незаконным пересечением временной контрольной линии между странами 17 декабря.

Нарушение произошло на реке Нарва, у волнолома в районе деревни Васкнарва, где российские пограничники без разрешения находились на территории Эстонии, говорится в сообщении на сайте МИД.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна отметил, что наблюдение в данном районе было усилено, и что Таллин готов к ответным действиям. "Лучшим ответом на попытки России проверить границы является продолжение поддержки Украины и усиление политического и экономического давления на Россию", - добавил министр.

По данным эстонских властей, границу страны в среду незаконно пересекли три российских пограничника. Они, как отмечается, прибыли на место на судне на воздушной подушке, прошли пешком по молу, а затем вернулись к своему транспортному средству и пересекли границу обратно.

Согласно сообщениям СМИ, пограничники оставались на территории Эстонии около 20 минут. Предварительного уведомления об этом не было.

Агентство DPA отмечает, что эстонская сторона располагает видеозаписью с камеры наблюдения, на которой запечатлен инцидент.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что мотивы российских пограничников остаются неясными. "Непосредственной угрозы безопасности не было, но полиция и пограничники значительно усилили свое присутствие и патрулирование", - заявил Таро в четверг в эфире эстонского телевидения.

DPA сообщает также о состоявшейся встрече эстонских и российских представителей, судя по всему, для обсуждения инцидента. Эстонские источники сообщили, что российская сторона отказалась признать незаконное пересечение границы и не была готова предоставить дополнительные данные или изложить свои аргументы, отмечает агентство.

Об официальных комментариях российской стороны пока не сообщается.