Эстония заявила о нарушении границы страны пограничниками из России

В МИД Эстонии в четверг был вызван временный поверенный в делах России для передачи ноты протеста в связи, как утверждается, с незаконным пересечением временной контрольной линии между странами 17 декабря.
Нарушение произошло на реке Нарва, у волнолома в районе деревни Васкнарва, где российские пограничники без разрешения находились на территории Эстонии, говорится в сообщении на сайте МИД.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна отметил, что наблюдение в данном районе было усилено, и что Таллин готов к ответным действиям. "Лучшим ответом на попытки России проверить границы является продолжение поддержки Украины и усиление политического и экономического давления на Россию", - добавил министр.
По данным эстонских властей, границу страны в среду незаконно пересекли три российских пограничника. Они, как отмечается, прибыли на место на судне на воздушной подушке, прошли пешком по молу, а затем вернулись к своему транспортному средству и пересекли границу обратно.
Согласно сообщениям СМИ, пограничники оставались на территории Эстонии около 20 минут. Предварительного уведомления об этом не было.
Агентство DPA отмечает, что эстонская сторона располагает видеозаписью с камеры наблюдения, на которой запечатлен инцидент.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что мотивы российских пограничников остаются неясными. "Непосредственной угрозы безопасности не было, но полиция и пограничники значительно усилили свое присутствие и патрулирование", - заявил Таро в четверг в эфире эстонского телевидения.
DPA сообщает также о состоявшейся встрече эстонских и российских представителей, судя по всему, для обсуждения инцидента. Эстонские источники сообщили, что российская сторона отказалась признать незаконное пересечение границы и не была готова предоставить дополнительные данные или изложить свои аргументы, отмечает агентство.
Об официальных комментариях российской стороны пока не сообщается.
- В мае 2024 года эстонское пограничное управление сообщило, что Россия убрала 24 из 50 буев, установленных на реке Нарве для разграничения территориальных вод двух стран. Буи устанавливают каждую весну, причем разметка ежегодно пересматривается в связи с изменением русла, отмечает РБК. В этом году Эстония также несколько раз обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. Москва это опровергала.