Эстония предлагает ввести против России восьмой пакет санкций ЕС

Эстония предложила ввести против России восьмой пакет санкций Европейского союза. С такой инициативой правительство страны обратилось к Европейской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.
Новый пакет санкций должен затронуть сферы экономики, энергетики и торговли. Также должен быть расширен санкционный список для физических и юридических лиц. Кроме того, Эстония намерена добиваться запрета на поездки россиян в Европу и закрыть для них Шенгенскую визовую зону.
По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, важно принять новый пакет санкций как можно быстрее, чтобы ужесточить ограничения и "повысить цену агрессии для России".
- 20 июня Евросоюз утвердил очередной, седьмой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Ограничения запрещают экспорт золота и ювелирных изделий из него из России и блокируют европейские активы Сбербанка. Санкции также предусматривают новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц.
- Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%. США запретили импорт нефти, газа и угля из России в начале марта 2022 года.
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