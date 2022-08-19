Эстония предлагает ввести против России восьмой пакет санкций ЕС

Эстония предложила ввести против России восьмой пакет санкций Европейского союза. С такой инициативой правительство страны обратилось к Европейской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Новый пакет санкций должен затронуть сферы экономики, энергетики и торговли. Также должен быть расширен санкционный список для физических и юридических лиц. Кроме того, Эстония намерена добиваться запрета на поездки россиян в Европу и закрыть для них Шенгенскую визовую зону.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, важно принять новый пакет санкций как можно быстрее, чтобы ужесточить ограничения и "повысить цену агрессии для России".