Евросоюз запретил ввозить золото из России и заморозил активы Сбера

Евросоюз в среду утвердил очередной, седьмой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Санкционный список будет опубликован в четверг.

Ограничения запрещают экспорт золота и ювелирных изделий из него из России и блокируют европейские активы Сбербанка.

Санкции также предусматривают новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц. Как сообщалось ранее, в список, в частности, попадут актёры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Полный список ограничений и лиц, против которых они вводятся, будет опубликован 21 июля. В ЕС этот пакет иногда называют не "седьмым", а "шесть плюс", потому что в нём относительно немного новых санкций.

Почти все российское золото добывается в Сибири. Больше всего – в Красноярском крае (59 тонн в год), Магаданской области (52 тонны) и Якутии (40 тонн). В целом на Россию приходится 9% мировой добычи золота, в прошлом году она экспортировала почти всё добытое за границу (302 тонны из 346). Преимущественно золото вывозили в Великобританию, которая вместе с США, Канадой и Японией запретила ввоз драгметалла в конце июня.

С февраля в России засекретили данные об экспорте золота, но по данным Ассоциации недропользователей Магаданской области, экспорт практически прекратился в марте-апреле текущего года.

Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%. США запретили импорт нефти, газа и угля из России в начале марта 2022 года.

При этом ни один пакет санкций ЕС не предусматривает эмбарго на российский газ. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, это связано с тем, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа. По его словам, проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как "необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции".