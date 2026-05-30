Эстония установила первые средства защиты от БПЛА на границе с Россией

Первые устройства обнаружения и мониторинга беспилотников установлены и начали работать на трёх участках сухопутной границы Эстонии и России в районе пункта пропуска Лухамаа, сообщила пресс-служба эстонского МВД.

Планируется, что такие же системы позже появятся и на других участках российско-эстонской границы.

19 мая эстонский министр обороны Ханно Певкур рассказал, что силы ПВО впервые сбили залетевший на территорию страны беспилотник. Он предположил, что это мог был украинский дрон. Министр иностранных дел Маргус Цахкна позже уточнил, что беспилотник был сбит истребителем сил НАТО.

За последние месяцы в воздушное пространство стран Балтии неоднократно залетали беспилотники. Власти Эстонии, Латвии и Литвы заявляли, что речь идёт об украинских дронах, которые сбились с курса из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. В Латвии после инцидентов с беспилотниками правительство ушло в отставку.

Москва, в свою очередь, обвиняет балтийские страны в том, что они позволяют использовать свое воздушное пространство для полётов украинских дронов.