СВР пригрозила "центрам принятия решений" на территории Латвии

Служба внешней разведки России 19 мая выступила с угрозами в адрес Латвии, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны", а членство страны в НАТО не может служить защитой, как сказано в сообщении СВР, "от справедливого возмездия". Российская спецслужба опубликовала заявление, в котором обвинила Латвию в том, что она дала согласие на запуск со своей территории украинских дронов по объектам в России.

"Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств", – утверждает СВР. "Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции", – говорится далее в сообщении. "Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения", – утверждает далее СВР, заявляя, что на нескольких военных базах в Латвии якобы размещены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.

Глава МИД Латвии Байба Браже назвала заявления СВР "очередной ложью России". "Латвия не предоставляет своё воздушное пространство для ударов по России. Это несколько раз было разъяснено представителям России", - написала она в соцсети X. О том, что "Россия лжёт", заявил и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее в Москве звучали обвинения в адрес стран Балтии, включая Латвию, в том, что они якобы предоставили украинским беспилотникам возможность пролёта над своей территорией для ударов по целям в России. В Латвии и других странах это категорически отвергли, отмечая, что появление украинских беспилотников в их воздушном пространстве в последнее время происходит без их согласия.

В последние недели произошло несколько инцидентов с появлением украинских беспилотников в небе над Латвией и Эстонией. Некоторые из них упали в этих странах, причинив незначительный ущерб. Как правило, беспилотники залетали в них со стороны России, однако речь шла об украинских дронах, направленных для ударов по объектам в России, но сбившихся с курса, вероятнее всего, вследствие работы российской системы РЭБ.

Подобный инцидент в начале мая, когда дрон упал в районе нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повлёк за собой правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны, заявив, что военные должны были сбить беспилотник, однако затем и сама ушла в отставку, лишившись поддержки партнёров по коалиции.

Во вторник жителям ряда краёв на востоке Латвии было разослано очередное предупреждение об угрозе воздушного нападения. Пока не сообщалось о нарушении воздушного пространства.

В Латвии подчёркивают, что признают право Украины на удары по России, однако не давали права Украине использовать воздушное пространство Латвии. Идёт дискуссия о том, следует ли сбивать дроны, залетающие в страну.

После последнего инцидента глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что Украина готова оказать Латвии помощь, в частности, направив в страну специалистов. Об отправке в Латвию военных из Сил беспилотных систем ВСУ не сообщалось.

В ходе войны против Украины из Москвы нередко звучали угрозы в адрес стран Балтии, однако столь прямыми, как в последнем заявлении СВР, они были не часто.