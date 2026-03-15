Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были пройти в апреле отменены, из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом заявила Международная автомобильная федерация (FIA).

"После тщательной оценки текущей ситуации в Ближневосточном регионе, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не будет проводиться в апреле", — говорится в сообщении федерации.

В FIA отметили, что рассматривали несколько альтернативных вариантов проведения этапов, но в итоге решили не заменять отменённые гонки другими трассами.

Западные СМИ ещё 13 марта сообщали, что организаторы изучали возможность перенести этапы в Португалию, Италию или Турцию, но отказались от этой идеи, посчитав, что до соревнований остаётся слишком мало времени, а получить плату за проведение чемпионата будет почти невозможно.

Также отменены этапы молодёжных серий — "Формулы-2", "Формулы-3" и F1 Academy.

"Бахрейн и Саудовская Аравия чрезвычайно важны для экосистемы нашего гоночного сезона, и я рассчитываю вернуться в обе страны, как только это станет возможным", — заявил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Изначально в календаре сезона "Формулы-1" на 2026 год были запланированы 24 гонки. После отмены апрельских этапов их число сократилось до 22. Чемпионат стартовал 8 марта в Мельбурне. С 27 по 29 марта этап пройдёт в Японии, а следующий после отменённых гонок состоится уже 3 мая в Майами.

По данным СМИ, из-за отмены этапов "Формула-1" может потерять около 100 миллионов фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение гонок.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран стал наносить удары по американским военным базам в ряде стран региона. Среди прочих были атакованы объекты в Бахрейне и в Саудовской Аравии. Над рядом стран региона закрыто воздушное пространство.



