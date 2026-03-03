Трамп об Иране: "Они хотят переговоров. Я сказал: слишком поздно"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что для иранского руководства уже "слишком поздно" вести переговоры с Соединёнными Штатами. Об этом он написал в соцсети Truth Social на четвёртый день операции, в ходе которой Израиль и США наносят удары по целям в Иране. В первый же день в результате были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других руководителей.

"Их противовоздушной обороны, ВВС, флота и руководства больше нет. Они хотят переговоров. Я ответил: "Слишком поздно!" - написал Трамп в качестве комментария к статье издания Washington Post об операции, которую он репостнул.

Ранее Трамп заявлял, что оставшиеся в живых представители иранского руководства подают сигналы о готовности к переговорам и не исключил возможности таких переговоров.

Накануне президент США отметил, что операция идёт с опережением графика, но при необходимости может продлиться и дольше, чем 4 недели. Главными целями США он назвал лишение Ирана способности произвести ядерное оружие и уничтожение его ракетной программы, а также возможности поддерживать вооружённые группировки в регионе. Трамп также призвал жителей Ирана брать власть в свои руки, хотя смена режима прямо не заявлена как цель боевых действий.

Несмотря на подтверждённый ущерб, нанесённый израильскими и американскими ударами, Иран продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и ряду других стран региона, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию. В результате иранских ударов погибли 6 военных США, есть жертвы среди мирного населения стран региона. В самом Иране, по данным Красного полумесяца, погибли около 800 человек.