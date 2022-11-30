"Это ещё не Сталинград". Как идут бои под Бахмутом

Бои под Бахмутом продолжаются с середины лета. Назначенный Россией глава аннексированной Донецкой области Денис Пушилин 28 ноября заявил, что российская армия близка к оперативному окружению украинской группировки войск в этом городе. Вооружённые силы Украины, в свою очередь, заявляют об артиллерийском контроле этого направления. Издание The New York Times пишет о том, что ситуация в городе близка к катастрофической, а сам Бахмут "превратился в сокрушительный водоворот для армий обеих стран".

Радио Свобода проанализировало ситуацию в Бахмуте и связалось с бойцом 93 бригады ВСУ Александром Проскуриным. Он рассказал о том, что сегодня происходит в Бахмуте и вокруг него.

Россия перебрасывает на Бахмутское направление значительные силы, в том числе войска с Херсонского направления. Украина, в свою очередь, перебрасывает в город дополнительные силы теробороны и спецназа.

По данным Института изучения войны (ISW), бои за Бахмут идут на двух направлениях: на северо-востоке и юге.

Боец украинской 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", публикует кадры, на которых, предположительно, видно, как группа российских солдат под Бахмутом подверглась артиллерийскому обстрелу.

Теоретическое взятие Бахмута не станет крупной потерей для ВСУ

Военный эксперт Юрий Фёдоров считает, что теоретическое взятие российскими войсками Бахмута не станет крупной потерей для ВСУ, поскольку вокруг города за последние шесть лет с обеих сторон были построены "глубоко эшелонированные оборонные укрепления", в которые упрётся российская армия.

Фёдоров сравнивает ситуацию в Бахмуте с боями за Северодонецк, взятие которого, по мнению военного эксперта, не привело к значительным изменениям на фронте. "Более того, сильно потрёпанные российские войска оказались потом уже неспособны отразить наступление ВСУ в Харьковской области", – отметил он.

Обе стороны, вероятно, несут большие потери

Нежелание сторон отступать военный эксперт объясняет тем, что Украина стремится измотать российскую армию и нанести ей максимальный урон. Россия, в свою очередь, после потери Херсона во что бы то ни стало стремится взять под контроль всю Донецкую область, однако заявления российских военкоров и пропагандистов о скором взятии Бахмута Фёдоров считает выдаванием желаемого за действительное. Он отмечает, что обе стороны, вероятно, несут большие потери.

"Россия несёт слишком большие потери для того, чтобы одержать эту победу, которая, собственно говоря, того и не стоит. Это отвлекает силы российской армии от других направлений. Повторяю: взятие Бахмута не имеет стратегического значения, а вот потеря Мелитополя, допустим, уже будет его иметь. В таком случае российская армия на юге Украины будет разрезана на две половины с возможностью уничтожения каждой из этих группировок по очереди", – сказал Юрий Фёдоров.

Военнослужащий 93-й бригады ВСУ Александр Проскурин последние несколько месяцев находится в Бахмуте. По словам Александра, в городе частично отсутствует свет, вода и отопление. Также в Бахмуте остаётся и мирное население.

–​ Почему они не уезжают?

– Меня это не интересует. По моему мнению, большинство тех , кто остался в городе – это "ждуны", которые ждут Русского мира. Процент оставшегося проукраинского населения очень маленький.

– Остались ли в городе неразрушенные здания?

– Это ещё не Сталинград. Я думаю, что Северодонецк и отдельные районы Харькова выглядели пострашнее. Да, есть разрушения, но город с землёй ещё не сравняли.

Александр рассказал, что на юге Бахмута российская армия добивается небольших успехов, а на северо-восточных окраинах, в том числе в направлении Соледара, продвигается с большим трудом. "Взятие двухсот метров занимает 2-3 дня и сопровождается огромными потерями. Там, где располагается наш батальон, всё под контролем", – добавил он. В город, по его словам, армии России войти не удаётся, но они находятся на подступах к нему.

– Как часто вас обстреливают?

– На северо-восточном направлении, где и располагается моя бригада, интенсивность обстрелов уменьшилась, если сравнивать с августом и сентябрём. У меня ощущение, что они перебросили всё южнее Бахмута.

В плен практически каждый день попадают одни уголовники

– Пару месяцев назад вы говорили, что Россия испытывает дефицит живой силы. Потом произошла мобилизация. Кем сейчас воюет российская армия?

– В плен практически каждый день попадают одни уголовники.

– Что касается тактики...

– Ничего не изменилось: пытаются продавить навалом мяса.

За ночь мы выбили артиллерией целый взвод, другой ночью мы выбили до взвода

– Как бы вы оценили потери армии РФ?

– Они огромные. За ночь мы выбили артиллерией целый взвод, другой ночью мы выбили до взвода. На нашем направлении их армия теряет в день убитыми и ранеными 30 человек.

Александр не согласен с утверждением Юрия Фёдорова о том, что потеря Бахмута не станет большой проблемой для ВСУ.

– Фортификационные сооружения вокруг города хороши тогда, когда в них кто-то готов держать оборону. Можно нарыть миллион окопов, но кто в них будет сидеть?

– Что касается потерь украинской армии, журналистка Виктория Хамаза утверждает, что за пару дней из Бахмута привезли около 500 раненых украинский бойцов, и их поток не прекращается. Насколько эта цифра соответствует действительности?

– Я не могу с уверенностью говорить о потерях ВСУ. Что касается конкретно нашего батальона, при активных действиях противника, наши потери за день – примерно один "двухсотый" и три "трёхсотых".

– Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к тому, чтобы окружить Бахмут. Действительно ли это так?

– Они не близки, но определённые успехи у них есть.

– Что касается боеприпасов, оружия, еды – у вас всего хватает?

– На войне постоянно чего-то не хватает, но не сказал бы, что всё критично.

Люди элементарно не хотят физически трудиться: копать, облагораживать и маскироваться

– Время на сон остаётся?

– Проблема со сном возникает в основном у пехоты вследствие неподготовленности и непонимания того, что надо делать. Если нормально налажена служба, то всегда можно поспать и привести себя в порядок. Если люди не хотят копать окопы, не хотят копать себе блиндажи, а живут в каких-то норках, натянув бронеплёнку, то понятно, что будут и потери, и отсутствие морального духа. Люди элементарно не хотят физически трудиться: копать, облагораживать и маскироваться.

– Как психологическое состояние ребят в вашей бригаде?

– Скажем так… Есть бригады, где состояние и похуже.

– Чего сейчас не хватает украинской армии на Бахмутском направлении?

– Мотивированных бойцов. Пехоты нормальной не хватает.