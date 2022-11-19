Осенний перелом. Юрий Федоров – о том, кто и когда победит

Главным итогом осенней кампании 2022 года стал перелом в российской войне против Украины. В результате двух крупных поражений – в Харьковской области и на правом берегу Днепра – возможность военной победы Кремля, ещё в августе казавшаяся реальной, исчезла. И хотя говорить о решающем поражении пока рано, перед Москвой всё острее встает необходимость минимизировать потери от продолжения боевых действий и ужесточающихся западных санкций. Для этого требуется прекращение огня и достижение перемирия на условиях, устраивающих Украину. Однако Владимир Путин и его "партия войны" пока ещё надеются изменить ситуацию в свою пользу массированными бомбардировками ключевой украинской инфраструктуры и угрозами ядерного катаклизма.

Началом осенней кампании можно считать наступление Вооруженных сил Украины на днепровском правобережном плацдарме в Херсонской области. С конца июля ВСУ регулярно обстреливали дальнобойными ракетными системами залпового огня мосты через реку, по которым шло снабжение российской группировки. А с 29 августа украинские войска стали медленно, шаг за шагом занимать находящиеся там населенные пункты, двигаясь как с северо-востока, в том числе вдоль берега Днепра, так и с северно-запада по линии Николаев – Херсон.

С 6 сентября эпицентр боевых действий неожиданно переместился в Харьковскую область. Прорвав российскую оборону в районе Балаклеи, маневренные ударные группы ВСУ вышли на оперативный простор. Действуя стремительно, как правило, не отвлекаясь на штурм городов и укреплённых сел, а заключая их в кольцо, они вынуждали вражеские гарнизоны капитулировать или в панике уходить. К середине сентября ВСУ заставили отступить дислоцированную под Изюмом крупную российскую группировку, насчитывающую 17–20 батальонно-тактических групп (до 15 тысяч человек). Затем наступила очередь наступления на Лиман и далее, на Кременную. К концу сентября была ликвидирована Лиманская группировка российских войск, состоящая из 7–8 батальонных групп (около 5,5 тысяч человек). В итоге исчезла угроза окружения украинских соединений в Донецкой области. В случае прорыва украинской обороны под Бахмутом или Донецком, Изюмская и Лиманская группировки должны были двинуться с севера навстречу российским силам, наступавшим с юга. Затем украинские войска пересекли границу Луганской области и создали реальную угрозу Сватову, где сходятся несколько транспортных коммуникаций, и Кременной, прикрывающей с севера агломерацию Рубежное – Северодонецк – Лисичанск.

Нет ничего хуже, если противник может предсказать ваши дальнейшие действия!

Другое важнейшее событие осенней кампании – освобождение правобережного плацдарма в Херсонской области. С середины апреля этот район играл особую роль в российских военных планах: оттуда планировалось наступление на Николаев и Одессу с тем, чтобы выйти к Приднестровью, и, кроме того, на Кривой Рог и оттуда на Запорожье и в центральные области левобережной Украины. Соответственно, там были сосредоточены под началом командующего ВДВ России генерала Михаила Теплинского две мощные группировки войск для действий на западе и востоке, включающие в себя в том числе части трёх дивизий и четырёх бригад Воздушно-десантных войск, своего рода crème de la crème российской армии.

В середине лета в распоряжении ВСУ появились дальнобойные американские ракеты HIMARS, способные держать под огневым контролем транспортные коммуникации, по которым шло снабжение российских войск на правобережном плацдарме. Украина начала накапливать силы для его освобождения. Перспектива успешного наступления России на Николаев и Кривой Рог стала весьма сомнительной. Перед российским командованием встал вопрос: целесообразно ли сохранять на этом плацдарме крупные силы? Ведь от запланированного наступления приходится отказываться, а вывод из строя мостов ограничивает снабжение войск и снижает их боеспособность. По непроверяемым, но правдоподобным сообщениям, в конце августа военное командование предложило Кремлю отвести войска с правого берега. Длительное время Путин не давал на это согласия: политические интересы, стремление во что бы то ни стало "спасти лицо" доминировали над военной целесообразностью. Видимо, решение оставить правобережье Днепра в районе Херсона было принято в середине октября, после чего командующий "специальной военной операцией" генерал Сергей Суровикин и объявил о "непростых решениях". Сейчас ясно, имелся в виду уход России с правого берега.

Как итоги осенней кампании скажутся на перспективах военных действий? В Херсонской области установилась стабильная линия соприкосновения по Днепру, форсирование которого – задача крайне сложная. После освобождения Харьковской области и выхода на линию Дворичная – Сватово – Кременная ВСУ восстанавливают наступательный потенциал, а российские войска сооружают оборонительные укрепления вдоль линии соприкосновения. На донецком фронте, протянувшемся от Соледара на северо-востоке до Угледара на юго-западе, российские войска уже несколько месяцев безуспешно штурмуют украинскую оборону, пытаясь во что бы то ни стало выполнить поставленную Путиным задачу – оккупировать всю Донецкую область. Под Бахмут и Угледар Москва постоянно перебрасывает значительные силы, прежде всего недавно мобилизованных, которые несут огромные потери.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, где и как будут использованы силы армий противников, высвобожденные после изгнания российских войск с правого берега Днепра. Министерство обороны РФ сообщило, (неясно, разумеется, насколько этому можно верить), что с правобережья были выведены 30 тысяч военных и 5 тысяч единиц вооружений и техники. ВСУ, в свою очередь, сосредоточили на правобережном плацдарме и около него 11 бригад регулярных войск и пять бригад территориальной обороны общей численностью 70–90 тысяч человек. По оценкам российских военных аналитиков, две трети этой группировки, до 40–50 тысяч человек обкатанного в боях личного состава, могут быть переброшены в Луганскую область, на донецкий фронт и, что особенно важно, в Запорожскую область.

В результате осенних боев обе стороны получили в свое распоряжение крупные боеспособные резервы. Можно предположить, что они будут использованы для усиления позиций в Донецкой и Луганской областях. Но в последние дни всё чаще говорят о формировании нового, возможно, решающего очага вооруженного противоборства – в Запорожской области. Ожидается, что именно туда будет передислоцирована из-под Херсона большая часть группировки ВСУ. Говорят о возможности формирования в районах Орехова и Гуляй-Поля крупных наступательных сил для прорыва российской обороны и выхода к Мелитополю, а затем, возможно, к Бердянску и Мариуполю вдоль основных транспортных коммуникаций. Такой вариант просто напрашивается, поскольку, во-первых, основные силы российской армии сосредоточены в Донецкой и Луганской областях, а, во-вторых, взятие Мелитополя, не говоря уже о выходе ВСУ к Азовскому морю в районе Бердянска, будет означать решающее поражение России, после которого проигрыш ею войны станет очевидным даже для кремлевских обитателей.

Реализуется этот сценарий или нет, неизвестно. Генеральный штаб ВСУ известен своими нестандартными, непредсказуемыми (нет ничего хуже, если противник может предсказать ваши дальнейшие действия!) решениями. Но, как бы то ни было, позиции Украины в результате осенней кампании существенно улучшились. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил 16 ноября, что российские вооруженные силы "действительно сильно пострадали" после почти девяти месяцев войны, в ходе которой Кремль не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Украинцы, подчеркнул генерал, набирали "успех за успехом", в то время как русские "каждый раз проваливались". Эти неудачи и освобождение Херсона, могут даже позволить Украине добиться того, чего она вряд ли добьется в военном отношении: вывода российских войск. Возможно политическое решение, считает американский генерал, "при котором русские уйдут, поскольку Украина может вести переговоры, добившись успеха, а её оппонент находится в слабой позиции". Ну, а начальник военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов убеждён: "Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. В конце весны, к лету 2023-го все это должно завершиться". Интересно, кто из них окажется прав?

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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