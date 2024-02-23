"Это инвестиция в нашу безопасность". Генсек НАТО о помощи Киеву

В эксклюзивном интервью "Настоящему Времени" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический союз почти 10 лет, рассказал:

что изменит захват российскими войсками Авдеевки;

усилят ли решимость союзников в поддержке Украины успехи России на Донбассе и смерть оппозиционера Алексея Навального;

чего ждать Европе от возможного прихода к власти Дональда Трампа;

как убедить Конгресс одобрить помощь Украине;

когда в Украине появятся истребители F-16.

– Ситуацию на поле боя в Украине называют патовой. Учитывая обстоятельства, можно ли ожидать, что сейчас союзники по НАТО начнут использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы способствовать победе Украины?

– Абсолютно. Мы можем ожидать, что союзники по НАТО приложат больше усилий, чтобы Украина победила, поскольку это было четко заявлено странами – членами Альянса. Это о солидарности с Украиной, но это также в интересах нашей безопасности. Поэтому, когда я путешествую и разговариваю с политическими лидерами НАТО, я всегда подчеркиваю, что это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность, а также то, что наша ежедневная поддержка меняет ситуацию на поле боя. Многие союзники забыли, что в начале этой войны мы боялись, что Россия собирается взять под контроль Украину в течение нескольких дней или нескольких недель, а произошло наоборот. Украина смогла освободить 50 процентов своей захваченной ранее Россией территории. И мы должны обеспечить усиление поддержки Украины.

– Какие тактические, а также стратегические последствия можно ожидать после захвата российскими войсками Авдеевки?

– Это свидетельствует о том, что ситуация на поле боя очень сложная, или крайне сложная, как сказал президент Зеленский. Но мы не верим, что факт отступления украинских войск из Авдеевки сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений. Это также результат того, что Россия получила значительную военную поддержку от Ирана, Северной Кореи и смогла нарастить собственное производство. И также мобилизовала больше сил. Это важно, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи. Но, конечно, также чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками.

– Могут ли первые заметные военные успехи России за последние месяцы, а затем и смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального как-то способствовать ускорению принятия Конгрессом пакета военной помощи Украине?

– По крайней мере, эти два события демонстрируют настоятельную потребность поддержать Украину. Частично – чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но и обеспечить одновременно возможность Украине освободить больше территории.

И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина. Хорошая новость состоит в том, что только за последние несколько дней мы видели важные сообщения, например, от Швеции о более чем 600 миллионах (долларов – НВ) дополнительной поддержки, учитывая боевые катера, ПВО и значительное количество боеприпасов. Канада объявила о большой дополнительной поддержке, включающей в себя более 800 дронов. И это дополняет заявление, сделанное Францией и Германией на прошлой неделе, предусматривающее миллиарды долларов дополнительной поддержки. Очень приветствуется новость от Японии, которая также на этой неделе объявила о выделении более 100 миллионов (долларов – НВ) дополнительно на разминирование. Поэтому мы, конечно, сосредоточены на Соединенных Штатах, но также видим, как другие союзники действительно активизируются и оказывают значительную поддержку Украине.

– Как Европе подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом на фоне его заявлений о том, что он будет поощрять Россию атаковать не платящих по счетам союзников по НАТО?

– Во-первых, Соединенные Штаты были верным и преданным союзником НАТО с тех пор, как Альянс был создан в 1949 году. И разные администрации – от прореспубликанских до продемократических – всегда поддерживали НАТО. И я ожидаю, что, независимо от результатов выборов, в этом году США останутся преданным союзником НАТО, поскольку это в интересах безопасности Соединенных Штатов. США более безопасны и сильны, имея более 30 союзников. Это то, чего у Китая и России вообще нет. Это большое преимущество для Соединенных Штатов.

Во-вторых, это широкая двухпартийная поддержка Украины в США. И в-третьих, критика со стороны США была направлена не в адрес НАТО, а в адрес союзников НАТО, не тратящих достаточно средств на него. И хорошая новость заключается в том, что мы обнародовали лишь несколько дней назад новые цифры, показывающие, что все больше и больше союзников достигают цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону. Если вы объедините вместе то, что делают все европейские союзники, и сравните это с общим ВВП в Европе – это фактически 2% сегодня.

Это хорошо, но этого недостаточно, поскольку мы хотим, чтобы все союзники тратили 2%. И мы также убедились, что 2% являются минимумом. Это свидетельствует о том, что мы преодолели долгий путь с тех пор, как в 2014-м взяли на себя обязательства тратить больше, чем когда только три союзника тратили 2% ВВП на оборону. Теперь это 18 (союзников – НВ), и, надеюсь, скоро еще больше союзников будут тратить на оборону 2% ВВП.

– Мы постоянно слышим много критики в адрес союзников по НАТО, что они якобы дают Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы выиграть. Находите ли вы эти комментарии справедливыми?

– Думаю, вы должны признать, что в начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось. Теперь союзники предоставляют не только большое количество боеприпасов, артиллерии и различных типов оружия, но и все более совершенное вооружение, включая самые совершенные боевые танки – Leopard и Abrams, бронетранспортеры, такие как Marder и Bradley. И, конечно, очень передовые системы противовоздушной обороны, учитывая NASAMS и Patriots, а также крылатые ракеты большой дальности – Storm Shadow, Scalps из Великобритании и Франции. Это очень передовые, точные системы оружия большой дальности. Кроме того, сейчас мы учим украинских пилотов истребителей F-16, и союзники также объявили о доставке весьма значительного количества F-16 в Украину как можно скорее. Поддержка развивалась по мере того, как развивалась война.

Я приветствую, что союзники также предоставляют более совершенные системы. Также считаю, что, кроме обсуждения систем, что всегда важно (F-16 или крылатых ракет), очень важно также помнить, что нам нужно держать в надлежащем состоянии вооружения или поставляемые системы: боеприпасы, запчасти, техническое обслуживание, ремонт. Это огромная задача, и мы также должны сосредоточиться на этом, поскольку мы знаем, что чем больше сможем ремонтировать и обслуживать находящееся в Украине оружие, тем сильнее будут украинские Вооруженные силы.

– Вы только что упомянули о самолетах F-16. Известно ли, когда именно их доставят в Украину и будет ли на них действовать ограничение не атаковать территорию России?

– Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине – НВ) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обученными и подготовленными будут пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии, чтобы сделать F-16 действительно передовой системой вооружения, которой они и являются. Поэтому думаю, что мы должны прислушаться к военным экспертам относительно того, когда именно мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше.

В то же время это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами в наличии в момент, когда мы доставим их Украине. Затем каждый союзник должен решить, есть ли некоторые оговорки относительно того, что они обеспечивают. У разных союзников несколько разная политика на этот счет. Но вообще, нужно вспомнить, что такое вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А согласно международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право. И конечно, Украина имеет право на это, чтобы защитить себя.