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Время Свободы

"Это кардинально изменит ход войны". Истребители F-16 для Украины

Истребитель F-16

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 января

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Время Свободы – Темы Дня 27.01.2023
by Радио Свобода

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  • Вслед за танками Украина будет просить Запад предоставить ей современные истребители. О каких самолетах может идти речь и как они могут повлиять на ход войны?
  • Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть жалобу Украины и Нидерландов, требующих привлечь Россию к ответственности за действия на востоке Украины начиная с 2014 года – включая сбитие пассажирского "Боинга" над Донецком.
  • Московские власти выселяют Сахаровский центр из его помещений в Москве из-за признания организации "иностранным агентом".
  • Издание "Медуза" признано "нежелательным" на территории России. Теперь любое сотрудничество с ним может обернуться для россиян уголовным делом.

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