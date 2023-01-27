"Это кардинально изменит ход войны". Истребители F-16 для Украины

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- Европейский суд по правам человека согласился рассмотреть жалобу Украины и Нидерландов, требующих привлечь Россию к ответственности за действия на востоке Украины начиная с 2014 года – включая сбитие пассажирского "Боинга" над Донецком.
- Московские власти выселяют Сахаровский центр из его помещений в Москве из-за признания организации "иностранным агентом".
- Издание "Медуза" признано "нежелательным" на территории России. Теперь любое сотрудничество с ним может обернуться для россиян уголовным делом.
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