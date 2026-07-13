"Это либо страх, либо ложь". Блогеры о статье олигарха Мельниченко

Российский бизнесмен-миллиардер Андрей Мельниченко стал главным героем последнего на данный момент номера влиятельного британского еженедельника The Economist. Публикация издания вызвала необычайно бурное обсуждение в соцсетях.

The Economist поместил на обложку портрет 54-летнего олигарха, представив его ни больше ни меньше как "человека, который мог бы изменить Россию". В самом выпуске – материал о Мельниченко, созданный на основе, как пишет еженедельник, 60 часов разговоров с ним корреспондента The Economist Аркадия Островского, а главное – собственная довольно обширная статья бизнесмена. Для не читавших – подробное и в целом нейтральное изложение этого текста можно найти, например, здесь:

Характерно, что британский бенефис российского миллиардера, находящегося под западными санкциями, нашел гораздо больше откликов в русскоязычной среде, чем среди западной публики, которой был адресован.

Высказанное Мельниченко предсказуемо пришлось по душе той части комментаторов, которая солидаризируется с политикой Кремля и увидела в статье бизнесмена попытку вновь донести до Запада – на пятом году войны, которая, похоже, приняла не самый благоприятный оборот для тех, кто ее начинал, – позицию российской элиты в менее резком и идеологизированном виде, чем это делает Владимир Путин и лица из его ближайшего политического окружения, к которым Андрей Мельниченко вроде бы не относится.

Юлия Латынина

Колонка Андрея Мельниченко в The Economist показывает, что Запад совершил большую ошибку, рассматривая Россию, как взбунтовавшуюся колонию, которой надо указать на ее место в конуре, а Украину – как колонию, сохранившую верность.

Потому что, во-первых, российская элита действительно сообразила, что была колонией, и понимает, что восстановление национального суверенитета России является вопросом ее, элиты, выживания. А во-вторых, Запад на примере Украины продемонстрировал, что происходит с колониями, ему верными.

Что называется, на примере Украины. Опасно быть противником Запада, но быть ему союзником – это смертельно.

Анастасия Кашеварова

Это важно. Объясняю – Андрей Мельниченко владелец «Еврохим», «СУЭК». Это огромные заводы на территории России. Заводы, по которым летят вражеские БПЛА. В один из его заводов прилетело и как я понимаю нанес серьезный урон.

Мельниченко понял формулу. Фактически, безопасность России = безопасность народа = безопасность власти = безопасность капитала = безопасность экономики = безопасность всей инфраструктуры. Все взаимосвязано, если пренебрегаем безопасностью одного, то страдает безопасность всей цепочки уравнения.

Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды – денег или власти.

Отсюда и вывод его правильный. Реальный суверенитет можно достичь только при слияниии полном – бизнеса, власти и общества. Опираться нужно на народ и никак иначе, не на лоббистские группы, не на олигархов, не на башни, а на народ.

По сути посыл Мельниченко – похожий сценарий суверенитета с Ираном.

Ксения Собчак, которая похвасталась в своем ТГ-канале, что ей недавно "посчастливилось ужинать с Андреем лично", видит в выступлении Мельниченко некую высокую миссию, которую взял на себя олигарх, исходя при этом и из собственных интересов:

Зачем ему это надо? Ну, во-первых, так как санкции ему никто не отменит (суды проиграны, а отношения с Европой только хуже и хуже), никаких глобальных перспектив нет, а просто продолжать делать то, что и так делал всю жизнь, торговать удобрениями — ну как бы так себе цель. Никакого шарма глобализма и «больших целей». А вот «переговорщик мира» — это большая цель. Даже Миссия, можно сказать. В этом смысле Андрею, как любителю квантовой физики, должно это понравиться: у Путина миссия — сберечь Россию, а у Мельниченко — остановить войну и найти образ будущего. Красиво. Глобально. И главное, чем больше таких голосов, тем лучше. Образованный, нестандартно мыслящий, хваткий. Чем плохо, что и Абрамович, и Мельниченко, и дай бог еще какие-то олигархи будут стараться как-то отвадить от Северной Кореи «Ивана-царевича»? Другой вопрос, удастся ли?

Есть и те, у кого статья Мельниченко вызвала осторожный оптимизм в духе "ну а почему бы не попробовать", тем более что у олигарха, чем черт не шутит, могут быть и определенные политические перспективы в гипотетической послепутинской России:

Кирилл Лятс

Мельниченко вполне себе неплохой кандидат на позицию переходного руководителя России. С одной стороны, он крайне близок Путину, и, возможно, его интервью это согласованный заход, с другой стороны, он абсолютный западник, технократ и либерал.

Сейчас, как сказал Герман Оскарович (Греф, глава Сбера – РС), горизонт планирования один день, но чем черт не шутит.

Конечно, это не тот человек, которого выберет народ, и на штыках армия тоже его не посадит на трон, тут возможен только и исключительно медведевский вариант:"посиди здесь, я тебя прикрою, а ты меня потом не убей".

Но ведь к такому все скорее всего и идёт.

Критических отзывов заметно больше. Одни оппоненты не отказывают автору статьи в неких благих намерениях, пусть и обусловленных собственными материальными интересами, но считают, что он взялся за дело совсем не с того конца. Экономист Вячеслав Ширяев даже написал Мельниченко открытое письмо:

Ваша роль заявлена, коллеги по списку "Форбс" подтянутся для решения вопроса о судьбе старика и его трона

Мир хочет мира. Вы готовы ему в этом помочь и даже имеете "мандат". Неплохо! Я с мая ждал этого и спорил с московскими "источниками" – кто же выскочит из табакерки. Ведь пора уже! Ещё "Салават" не сгорел, да и в трубах ещё осталось дизеля на пару дней. Ваша фамилия ни разу не упоминалась в наших спорах. Мне лишь говорили — это будет совсем "свежее" лицо. Как написал The Economist – "прервавшее молчание" или вышедшее из тени.

Вам придется тряхнуть стариной и проявить все свои недюжинные способности [...]. Война должна прекратиться немедленно и безо всяких условий. Их быть не может у капитулирующей стороны. Ваша задача – стать тем, кто это обеспечил. Ваша роль заявлена, коллеги по списку "Форбс" подтянутся для решения вопроса о судьбе старика и его трона. Действуйте без промедления, счёт пошел на дни и часы. Если получится, то имение в кантоне Цуг и 20 миллиардов (которых сейчас уже и нет, по сути) вернутся вместе со строчкой в учебнике Истории, которая почему-то указала именно на Вас.

Другие комментаторы благих намерений не видят, а вот интересы – несомненно.

Елена Романова

Всё это – ни что иное, как очередная пугалка для Запада. Нечто такое г-н Мельниченко уже проговаривал своим ртом в 2022 году, когда под санкции попали российские азотные удобрения и уголь – основа бизнес-империи Мельниченко.

А азотные удобрения, если кто не в курсе, то это мирный вариант взрывчатки. В нужное время нужный тумблер повернул – и вот тебе топливо для войны.

Узнав об этом, даже такие чемпионы мира по закрыванию глаз на сомнительные капиталы как швейцарцы попросили Мельниченко со всем его выводком вон.

Обосновавшись в Эмиратах, Мельниченко, как Васисуалий Лоханкин заговорил утробным голосом вслед уходящей от него Варваре: в 2022 году он обещал голод всей Африке, потому чтобы без российских азотных удобрений и собственно газа, из которого их делают, ясен пень, крокодил не ловится и не растет кокос.

При этом, если вы думаете, что из-за закрытия внешних рынков в России этих самых азотных удобрений стало как гуталина по бросовой цене – ну назло буржуям затопить пшеницей все рынки (обрушить им цены, разорить сотни тысяч фермеров по всему миру – а? как вам план?), Мельниченко, как настоящий космополит и голубь мира делать этого не стал. Цены на его удобрения в России с тех пор выросли в два раза точно, и не дешевеют. Выпавшие из-за санкций доходы олигархи, естественно, добирают, шаря по карманам податного народо-населения.

Наконец, третьи отказываются видеть в статье Мельниченко самостоятельное высказывание, считая, что такого рода текст не мог появиться без согласования "на самом верху". Или по меньшей мере является попыткой олигарха упрочить свое положение на этом "самом верху".

(В текст на обложке The Economist, гласящий "Человек, который мог бы изменить Россию. Говорит один из ведущих олигархов" внесены "коррективы": "Путинист, который мог бы сохранить Российскую империю. Один из ведущих олигархов распространяет пропаганду КГБ").

Сергей Пархоменко

Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского “мозгового центра”. Фараон ищет альтернативных каналов связи, одного Абрамовича ему стало мало (ну и Абрамович оказался не столь эффективен, как ему мечталось). Вот теперь попробовал нового гонца. Передал через него все свои условия и ограничения.

Главная фраза, на мой взгляд, вот эта – в сущности, очень плоская и затасканная, много раз использованная в разных ситуациях: "Выбор для внешних игроков — не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чьё поведение предсказуемо, и Россией, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии."

Ну то есть – держите меня четверо. Нравлюсь я вам, не нравлюсь, берегите меня, цените меня, соглашайтесь со мной, а то без меня неизвестно кто придет и неизвестно чего наделает, вы еще пожалеете...

Очень примитивно, по-моему. Хотя вокруг наворочено полно всяких сложных слов и многоэтажных конструкций.

Перед нами пример личного обращения и одновременно послания Западу от уполномочивших его товарищей: поговорим?

Леонид Швец

В контексте отношений Андрея Мельниченко с Кремлем легко предположить, что текст был там если не написан, то инициирован, вычитан и одобрен. Наряду с железобетонной неподатливостью Лаврова запускается не мирная, но примирительная тема: давайте-ка обсудим, как вы будете уважать российский суверенитет. В терминах того же Кремля, уберем первопричины конфликта. Миллиардера было несложно убедить поучаствовать в такой информационной кампании: кто же еще продемонстрирует рациональность, как не обладатель огромного, заточенного на внешние связи бизнеса, заинтересованный в возврате к нормальности. А Мельниченко еще как заинтересован. Поэтому перед нами пример личного обращения и одновременно послания Западу от уполномочивших его товарищей: поговорим? МИД делает свою работу, сохраняя лицо президента, но мы-то можем? И в известном смысле такова действительно позиция крупного российского бизнеса: впереди пропасть, давайте что-то делать.

Проф. Преображенский

Это не статья Мельниченко. Это написанное в Кремле очередное издание многолетнего путинского геополитического нытья про "нас не слышали, нас обижали, нас обманули, нас надули".

Илья Матвеев

Все начинается с трогательной сцены: Мельниченко на подкашивающихся ногах идет на встречу с Путиным, где говорит: а что это у вас за папочка такая? Там про меня, да? Мне есть из-за чего переживать в этой папочке, да?.. Спасибо, Иосиф Виссарионович, то есть я хотел сказать Владимир Владимирович, что научили родину любить, раскрыли нам глаза, что глобализация закончилась и национальный интерес - это главное. Я теперь буду помогать России, вот пришел просить у вас разрешения. Ну, разрешения помогать. Без разрешения помогать не буду.

Во второй статье, авторства самого Мельниченко, говорится, что американские бизнесмены должны быть американскими, китайские китайскими, а российские российскими, потому что за своим мощным государством как за каменной стеной. Оно и поможет, и обогреет, и вообще. Но надо быть патриотичным и поддерживать суверенные государственные цели.

Понятно, что основная проблема Мельниченко как раз в российском государстве, из-за которого он уже лишился западных активов, а может лишиться и остальных в рамках военной мобилизации или банального рейдерства. И все это было им сказано и написано в попытке предотвратить данный сценарий. Чтобы Путин увидел, какой Мельниченко хороший 54-летний мальчик, и пощадил.

Александр Гаврилов

Статья Мельниченко в журнале "Старший экономист" и иноагентство Надеждина (Борис Надеждин, российский политик, безуспешно пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года; на днях был объявлен "иноагентом" – РС) выглядят для меня похожими. Укатав в асфальт реальную оппозицию, путинизм непременно отращивает "оппозицию системную", которая браво хмурит брови, ловко топает ногами и охотно ест с руки.

Нельзя только лишь отменить политический процесс, он тогда где-нибудь самозародится и бегай потом гоняй подлинных активистов. Надо обязательно вместо него поддерживать объёмную систему самодвижущихся спойлеров.

Не Прохоров так Мельниченко, не Зюганов так Надеждин. Исполнители в театре бибабо не очень важны, выигрывает всегда казино.

Один из главных упреков, высказываемых Мельниченко, – то, что в его статье нет ни слова о том, кто начал войну против Украины и что она принесла народу этой страны. Это отмечают и украинские, и антивоенные российские комментаторы.

Арсений Яценюк (бывший премьер-министр Украины; перевод с украинского РС)

Во всем материале практически нет места самой большой трагедии современной Европы — преступной войне россии против Украины. Нет разговора о миллионах сломанных судеб, о пролитой крови, о разрушенных городах, об ответственности. Нет морального измерения. Нет даже намека на раскаяние или угрызения совести.

То, что там почти нет критики путина, еще можно объяснить. Страхом. Да и вряд ли подобное интервью вообще было бы возможным без молчаливого согласия российской власти.

Больше всего же разочаровывает другое — очередное непонимание природы современной россии.

Как человек, который много лет работает в сфере realpolitik, скажу простую вещь: аморальность и цинизм в итоге разрушают личности, общества и государства.

Не стоит их легитимизировать.

Иван Жданов

В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры [безопасности], то вроде бы никто и не виноват. А Украина — это детская площадка, где большие страны выясняют отношения.

У Мельниченко нет ничего и про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии без диктатуры. В суверенной, независимой и мирной.

Запад действительно перестал обращаться с российскими миллиардерами так, как они привыкли. Перестал защищать их деньги, пускать их в марины для роскошных яхт и развлекать в Куршевеле. Это правда.

Но, может, на это есть причины?

Наша страна, захваченная диктатором, начала эту войну. И любой разговор о будущем нашей страны, который обходит этот факт, это либо страх, либо ложь. Не знаю, чего в статье Мельниченко больше.

Многие задаются вопросом о том, что заставило редакцию The Economist предоставить место для высказывания подсанкционному российскому миллиардеру.

Наташа Киселева

Если вы хотя бы раз писали для серьёзных и авторитетных изданий уровня The Economist, вы знаете их стандарты и высочайшие требования – и к тексту, и к автору.

Расскажу на своём примере. Когда пишешь эссе или колонку для The Guardian или Die Zeit, сначала обсуждаешь с редактором драматургию и логику будущего текста. Потом тебе дают время на ресёрч и черновик. Уже на этом этапе ищешь источники (комментаторов), их должно быть минимум два, они подтвердят твои мысли своими цитатами. Чтобы текст не был просто субъективным потоком сознания о твоих представлениях о мире. Потом присылаешь финальный черновик, редактор возвращается с комментариями: что усилить, что раскрыть, что мешает ритму текста. У меня в обоих случаях правки были косметическими, поэтому ничего переписывать не пришлось. И только после этого начинается фактчекинг. [...]

Внешним авторам The Economist отдаёт один формат – раздел By Invitation. Туда, например. писали Барак Обама и Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. А российскому бизнесмену под санкциями дали даже не колонку, а 60-часовой профайл на обложку и отдельное эссе. Почувствуйте разницу в калибре. Стиглиц кстати, писал для них про фундаментальную экономику, Кейнса, капитализм и госдолг. То есть эксперт высшего уровня работал по своей прямой специализации. Он не писал о сценариях развития США.

Заголовок: «Человек, который может изменить Россию» поднимает Мельниченко на серьёзный политический и визионерский олимп, хотя он не политик, и не визионер. Обложка выглядит как предвыборный плакат с лозунгом. Почему выбран вообще Мельниченко? Он не публичная политическая фигура. Я специально погуглила. До этого практически не давал больших западных интервью, я нашла два: Die Weltwoche в 2022-м и Financial Times в 2023-м. Оба про несправедливость санкций против него лично. И эти материалы логичны, он оспаривал санкции в суде, и это, скорее всего, совет адвоката для усиления позиции. Никогда и нигде он не выступал визионером, эту роль ему написали только сейчас. Причём непубличность его признаёт и сам журнал: в профайле Мельниченко прямо назван фигурой, малоизвестной и в России, и на Западе. То есть площадку глобального масштаба дали человеку, которого, по признанию самой же редакции, никто не знает. [...]

Я вообще не помню в этом журнале материалов такого объёма: 60 часов разговоров за три месяца. Большой профайл, написанный редактором The Economist по России и Восточной Европе Аркадием Островским, и отдельная колонка, которую написал сам Мельниченко. Островского не заподозришь в наивности, это не случайный человек. Сейчас редактор The Economist по России и Восточной Европе, до этого глава московского бюро журнала, а до того десять лет корреспондент Financial Times.

На чём строится гипотеза четырёх сценариев развития России по Мельниченко? Или его рассуждения о расколе элит, где доказательная база? Хотя бы фамилии других бизнесменов, аргументы, хоть что-нибудь? Всё держится на его личном мнении и опыте ведения бизнеса в России, но у других бизнесменов опыт может быть другой. Как текст такого уровня субъективности прошёл хотя бы первичную редактуру?

И про заголовок отдельно. «Человек, который может изменить Россию», а где в тексте про «изменить»? Мельниченко не даёт ни механизма, ни плана, ни ответа на главный вопрос: как именно он собирается менять страну. Заголовок обещает визионера с планом – текст не выдаёт ни плана, ни визионера. Пустой кликбейт уровня таблоида Daily Mail. [...]

Мельниченко не даёт ни механизма, ни плана, ни ответа на главный вопрос: как именно он собирается менять страну

Если вы следите за публичной российской политикой и заявлениями Путина и Лаврова, при чтении длинной статьи Мельниченко вас будут преследовать мощные флешбэки. Это тот же нарратив и те же тезисы, что используют говорящие головы Кремля. Мельниченко, например, предлагает Западу «оставить России суверенитет». Но Запад никогда не оспаривал суверенитет России. Запад не устраивает, что Россия покушается на суверенитет других стран, это да. О том, что кто-то покушается на суверенитет России, говорят Путин, Лавров, Медведев, Захарова, Михалков и компания.

Я не верю в массовый сбой в головах редакции The Economist. Не верю, что на всех этапах подготовки ни у кого не дрогнула рука и все забыли о собственных стандартах качества. Не знаю, сможет ли Мельниченко изменить Россию, но The Economist он уже точно изменил. Вернее – подменил. Cheers.

Впрочем, в редакционной колонке, сопровождающей текст Мельниченко, The Economist не напрямую, но разъясняет мотивы публикации, описывая свое видение ситуации в России и возможную роль бизнес-элиты в будущих событиях:

По сути, [Мельниченко] хочет, чтобы Путин отказался от единоличного правления и передал власть. Но он не говорит о демократии.

Даже это натолкнется на сопротивление силовиков, которые занимают ведущие позиции с тех пор, как Путин более двух десятилетий назад изгнал из политики первых постсоветских олигархов. Если Россия станет более «нормальной» страной, они окажутся в проигрыше. Возможно, однако, технократы и магнаты, опасающиеся за будущее России, встанут на сторону г-на Мельниченко. Путин может отказаться уступать. Но он находится в затруднительном положении. Продолжение нынешнего курса, эскалация конфликта и реформы – все это будет сопряжено с издержками.

Тем не менее, публикация российского олигарха в британском издании, судя по всему, оставила очень значительную часть ознакомившейся с ней публики в состоянии недоумения, смешанного с раздражением. Но к этим чувствам примешивается и третье – ощущение усиливающейся странной "движухи" в российском политическом закулисье на фоне почти неподвижного фронта, весьма подвижных украинских дронов над городами России, очередей у бензоколонок и других признаков того, что у Кремля "что-то пошло не так".

Наталия Геворкян

Я помню интервью Мельниченко Такеру Карлсону (одно из немногих публичных выступлений этого бизнесмена, дано ровно два года назад – РС), поэтому ничего меня особенно не удивило в материале "Экономист". Разве что нечто знакомое чувствуется в том, как написана колонка, в самой манере и стиле. Не хочу высказывать предположение, хотя оно у меня есть. В любом случае, количество примет, симптомов и намеков на какую-то движуху накапливается, в том числе в лице Мельниченко. Посмотрим, кто будет следующим.



