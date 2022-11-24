"Это не война, это террор". Последствия нового обстрела Украины

Украина постепенно оправляется от очередного массированного ракетного обстрела, в результате которого в среду энергосистема страны пережила полный блэкаут. По словам мэра Киева Виталия Кличко, к утру 24 ноября 70 процентов Киева оставалось без электроэнергии, а водоснабжение удалось восстановить лишь в районах на левом берегу Днепра. Частично восстановить целостность энергосистемы, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, удалось лишь около 4 часов утра четверга. Он обещает, что в течение дня к энергосистеме вновь будут подключены атомные электростанции, которые пришлось отключить от нее накануне из-за повреждения электросетей. Самая сложная ситуация с электроснабжением, как следвие, с водой – в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Помимо отключений электричества, воды и отсутствия теплоснабжения (в центре Украины ночные температуры сейчас уже меньше 0 градусов), в результате обстрелов погибли мирные жители – несколько ракет попали в жилые дома. Всего жертвами ракетного удара стали 6 человек, более 30 ранены. Среди погибших – младенец, который появился на свет всего три дня назад. Он погиб в результате обстрела города Вольнянск в Запорожской области. Удар пришелся на родительное отделение местной больницы. "Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет", - написал в телеграме глава Запорожской областной администрации Александр Старух.

Россия не скрывает, что наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре, заявляя, что их цель – ослабить украинскую армию. Об этом сказал, в частности, постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя во время экстренного заседания Совета, собравшегося вечером в среду по просьбе Киева. Выступивший на заседании по видеосвязи Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал Совбез принять резолюцию с осуждением российского "энергетического террора", а также пригласил в Украину экспертов ООН, чтобы они оценили масштабы повреждения инфраструктуры.

Новый обстрел гражданской инфраструктуры Украины вызвал горячие отклики у пользователей соцсетей – как у украинцев, так и у поддерживающих их Россиян. Андрей Мальгин: "Прямо сейчас, на глазах всего мира, Путин ввергает Украину в реальную гуманитарную катастрофу. Огромная европейская страна в зимний период остается без света, воды, отопления, связи. Это уже не война. На войне одна армия сражается с другой. Это терроризм, которого еще не знала современная история". Борислав Береза: Интересно сколько россиян понимает, что на каждый массовый залп ракетами по Украине можно построить огромное количество школ, детских садов, больниц и наконец-то газифицировать все регионы РФ? Больше 100 человек или меньше? Хотя, какая разница? Они и раньше жили в говне, и дальше будут жить. Потому что привыкли так жить и думать не умеют. Поэтому Украина готова быть без света, лишь бы без России. Это аксиома. А принудить нас ракетными обстрелами к переговорам они смогут лишь тогда, когда остановятся все поезда в метро на Троещину.

Александр Морозов: Массированные удары, направленные на то, чтобы погрузить во тьму каждую украинскую семью, разрушить условия жизни для всех. "Обстрелы" – это слабое слово. "Разрушение гражданской инфраструктуры" звучит слишком технически. Дело же не в самом факте урона зданиям и сооружениям, они восстановимы достаточно быстро. Цель в том, чтобы в жизни каждого украинца в память были врезаны эти моменты бегства школьников в укрытия, родительской тревоги, чтобы каждый помнил, как сидели без света и воды, чтобы перед глазами у всех стояли мечущиеся работники коммунальных служб на дымящихся руинах. Цель в том, чтобы целая страна потом 20 лет помнила, как "все сидели на керосинках", как люди адаптировались к тому, что в ландшафте жизни каждый день появлялись новые черные пятна пустот, слепые дыры. Что себе говорят те, кто это делает? Анализ их риторики или даже их внутренней аргументации лишен всякого значения. Они просто "сеют тьму", это "мертвые при жизни люди", упыри, безглазые прихожане храма смерти. Испытывают ли они наслаждение от результатов своей "работы", т.е. от производства хаоса, низведения жизни людей на тревожные уровни бытия? Наслаждаются ли они своей миссией? Вчера на большой конференции европейских славистов, посвященной "советизму", разным практикам СССР, я слушал доклады и думал: это хуже, чем сталинизм или "лучше"? вот это все, что мы сегодня видим - оно направлено на то, чтобы "сделать с человеком что?", во что противоестественное его превратить. Это истребление бытия, производимое генератором деградации, давайте, обессилим людей, "подавим" их, растратим их жизненные силы, заставим их адаптироваться к патологии, к непрерывному выжиганию фрагментов реальности... Нет, никто не должен "адаптироваться" к этому. Этот генератор превращения человека в жидкую кашу не может одержать победу, это бы означало просто победу смерти над жизнью".

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине Россия нанесла 15 ноября. Тогда также были атакованы объекты гражданской и критической инфраструктуры. С тех пор практически вся Украина живет в условиях постоянных отключений электричества, воды и тепла. Тогда, если верить заявлениям украинских властей, по 17 регионам Украины Россия выпустила около 100 ракет. В среду, 23 ноября – около 70. 22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в твиттере инфографику о количестве оставшихся у России ракет. С одной стороны, эти данные показывают, что российские запасы ракет сильно сократились с начала полномасштабного вторжения в Украину. С другой – по данным тех же украинских властей, во время удара 15 ноября Россия использовала преимущественно ракеты Х-101, а их Россия с февраля успела произвести практически столько же, сколько истратила на удары по Украине.

Как говорил за день до новой ракетной атаки секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, оставшегося у России запаса ракет хватит еще на "3-4 массированных удара, равноценных тому, который произошел 15 ноября". По мнению экспертов, Россия ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры Украины пытается склонить украинские власти к переговорам, чтобы как минимум зафиксировать на какой-то срок свои территориальные приобретения за время войны. В четверг об этом же сказал и Александр Лукашенко, пригрозивший Украине "полным уничтожением". Впрочем, в украинских соцсетях в эти дни часто можно встретить адресованную России фразу "лучше без света и тепла, чем с вами". Даниил Кислов: Россия обрекает миллионы украинцев на замерзание, продолжая наносить массовые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Кремль не скрывает, что его цель – сделать предстоящую зиму невыносимым испытанием для Украины и всего мира. Тем временем Лукашенко лукаво призывает к переговорам, угрожая Украине полным уничтожением. "Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей… Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины", – сказал Лукашенко.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинской службы Радио Свобода сказал, что украинские власти готовятся к "худшему сценарию", если из-за новых ракетных ударов украинская энергетическая инфраструктура будет полностью разрушена. "Ситуация сложная, мы ни в коем случае не хотим сеять панику, но должны быть готовы к разному развитию событий. В случае полного разрушения энергетической инфраструктуры у нас есть планы, что нужно делать. Призываю всех жителей Киева просчитать для себя разные сценарии и быть готовыми: иметь запас технической воды, питьевой воды, продуктов, теплые вещи. Если у вас есть возможность, если у вас есть дом в пригороде Киева, призываю подумать о временном переезде – в случае развития худшего сценария".

Украинская разведка не сомневается, что Россия продолжит массированные ракетные обстрелы Украины – подобные вчерашнему или тому, который произошел 15 ноября. На подготовку к очередному удару, сказал в четверг пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов, у Москвы, как и в прошлый раз, уйдет около недели. “Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод во время период войны и принудить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине – это примерно неделя. Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему такому удару. Мы видим, что за точностью попаданий они особо не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – это условная “норма”, и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы – это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", – отметил Юсов. Россия устами своего представителя в Совбезе ООН Василия Небензи , в свою очередь, утверждает, что разрушения жилых домов – лишь результат падения ракет украинской ПВО. Во время обстрела 15 ноября как минимум две такие ракеты, выпущенные с территории Украины, упали в приграничной польской деревне и убили двух местных фермеров. Владимир Зеленский сначала утверждал, что ракеты были выпущены Россией, однако затем скорректировал свою позицию, отметив, что ответственность за гибель польских граждан в данном случае все равно несет Москва.