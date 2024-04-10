"Это развращает". Блогеры об условном сроке за убийство Льва Рубинштейна

Водителя, по чьей вине умер поэт Лев Рубинштейн, приговорили к условному сроку в 1 год 8 месяцев с запретом управлять автомобилем на 2,5 года. 76-летний Рубинштейн скончался от полученных травм через несколько дней после того, как машина сбила его на пешеходном переходе.

Мягкость приговора поразила многих комментаторов и дала пищу для конспирологических теорий: кто-то считает, что суд был подкуплен, а кто-то – что убийство поэта, известного своими оппозиционными взглядами, нынешнему режиму только на руку.

Валерий Шубинский

Что означает условный приговор водителю, сбившему Рубинштейна? Есть ли вообще прецеденты таких мягких приговоров по таким делам? Ефремову дали 8 лет.

Михаил Дзюбенко

Когда я по горячим следам написал, что это дело общественность по возможности должна контролировать, мне ответили, что дел таких много, власти разберутся.

Разобрались.

Сергей Артюшков

Человеку, который сбил/убил Льва Семеновича Рубинштейна, дали условный срок.

1 год и 8 месяцев УСЛОВНОГО срока.

Видимо, порядочные люди ему попались – обещали и не обманули.

Протестная Россия

А теперь представьте, что был сбит не поэт и общественный деятель, а "герой сво"

Борис Херсонский

Сообщают, что водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, что повлекло его смерть, получил минимальный условный срок. Наводит на размышления. Образ Михоэлса встает перед глазами.

На фоне гигантских сроков, к которым режим приговаривает "идеологических врагов", условный срок за убийство выглядит особенно абсурдно, отмечают в блогах.

Олег Лекманов

По поводу условного срока водителю, насмерть сбившему Льва Семёновича Рубинштейна

Само по себе это было бы, может, и неплохо, ведь «мы» в отличие от «них» приверженцы милосердия (почти уверен, что Лёва не был бы против вот такого, условного срока); надеюсь только, что невольному убийце больше никогда не позволят сесть за руль.

Однако тут же, конечно, вспоминается, что многим и многим другим людям реальные и огромные сроки впаивают за слова. За слова!!!

Вот оно современное правосудие по-российски.

Олег Пшеничный

Напомню, этот водитель сбил Рубинштейна на пешеходной "зебре". И конечно он не постил в соцсетях "миру-мир, нет-войне", а всего лишь лишил жизни человека.

Алексей Беляков

В самом деле – убил человека на переходе, бывает, ничего страшного, не лайк же поставил под вредным постом.

Божена Рынска

Вот сколько стоит сбить человека. Год условно. Это же не "миру мир" написать.

А уголовное дело против водителя, в начале августа убившего моего дядю Семена Каминского, не возбуждено до сих пор – резонанса не было.

Галина Юзефович

Просто нет слов. Лилия Чанышева не виновна настолько, насколько вообще можно быть ни в чем не виновной. Но к её абсурдному сроку сегодня прибавили ещё два года. Отдельно хочется заметить, что водитель, убивший на пешеходном переходе Льва Рубинштейна, получил срок условно. Не то чтобы я хотела кровавого возмездия - в конце концов, на сколько бы ни посадили водителя, Льва Семеновича это не вернет. Но приоритеты нашего государства все очевиднее и очевиднее.

Анна Русс

Удивительно, что сейчас в РФ убить честного поэта - преступление менее серьезное, чем быть честным поэтом.

Борис Вишневский

Саша Скочиленко, которая никого не убила, за замену четырех ценников в магазине получила шесть лет лишения свободы.

Алексей Горинов, который никого не убивал, получил семь лет лишения свободы за выступление на совете депутатов.

Мария Пономаренко, которая никого не убивала, получила шесть лет лишения свободы за пост в социальной сети.

Владимир Кара-Мурза, который никого не убивал, получил 25 лет лишения свободы за свои выступления.

Правосудие? Нет, не слышали.

Татьяна Малкина

над днях был суд над водителем-ноунеймом, который три месяца назад убил льва рубинштейна. нечаянно, средь бела дня, на пустой улице, которую рубинштейн переходил по зебре. водителю дали условный срок. как устало объяснила присутствовавшая на процессе подруга, "он оказался ангелом во плоти и болен всеми болезнями". я долго пыталась разобраться в своих чувствах в связи с этим приговором. и с изумлением поняла, что особых чувств не испытываю - ни ожидаемого гнева, ни разочарования. я просто не понимаю, что могло бы быть в принципе адекватным наказанием человеку, по вине которого любимого и великого рубинштейна больше нет и никогда не будет. так и не смогла придумать или представить себе.

сегодня в замоскворецком суде слушала речь жени беркович на очередном заседании по очередному продлению зверской меры пресечения ей и свете петрийчук. разумеется, пребывание подозреваемых в оправдании терроризма блестящих режиссера и драматурга в сизо продлили до 4 мая, на "ноль месяцев двадцать четверо суток", как традиционно попросил сонный представитель прокуратуры.

Некоторые комментаторы призывают быть гуманнее.

Артем Варгафтик

…..при всём уважении к честности поэта и любви к Льву Рубинштейну – я одного не могу понять. Вот все эти люди, которые считают, что недопустимо мягкий приговор и т. д. – они правда считают смерть Льва Семёновича преднамеренным целенаправленным убийством?

Если да, то это умозаключение противоречит и здравому смыслу, и всем известным фактам.

ДЕсли нет - т. е. мы понимаем и признаём, что это нелепая трагическая случайность – то кому будет лучше, если её виновник отправится в тюрьму?

Дмитрий Садков

Мне кажется, что никому, никому не надо в эту тюрьму, вообще не надо быть жертвой этой системы. Даже тех, кто там "работает" сейчас, не надо туда отправлять: куда-нибудь в другое место. Никого не надо пытать, даже если в чем-то виноват. И хорошо, что никого не закатали туда "от имени и по поручению" хороших людей. А что государство равнодушно к смерти граждан, и в том числе смерть поэта им безразлична – ну так это и так известно.

Лев Усыскин

Хороших людей возмутил своей мягкостью приговор. Им хотелось крови, а дали условный. Подразумевают злую волю, задавшуюся целью намеренно огорчить хороших людей.

Так вот, дорогие хорошие люди, в судебных делах по причинению по неосторожности вреда здоровью или убийству приговор во многом зависит от позиции стороны потерпевшего - иначе говоря, у родных погибшего есть возможность влиять на приговор, хотя это и дело публичного, а не частного обвинения. И это – хорошо.

Таким образом, мягкий приговор означает, что с родными погибшего достигнута определенная договоренность, в ответ на которую они выступили в суде с соответствующим ходатайством.

С ними спорят те, кто уверен, что водители должны нести большую ответственность за убийства, совершенные по неосторожности.

Сергей Родионов

Очень плохо, что наши законы – мягкие по отношению к водителям, по вине которых гибнут и калечатся люди. Это развращает. Столько лет приучали водителей в Москве тормозить и останавливаться на зебрах, пропускать пешеходов - и всё насмарку. Теперь опять по умолчанию будут считать, что это пешеход должен учитывать, что машина железная и тяжёлая, а не водитель всегда быть начеку, зная что он может в любой момент лишить жизни человека, который может быть и рассеянным, и психически больным, и пьяным, и глухим - каким угодно, пешеходы экзамены не сдают и справку не предъявляют и не обязаны быть трезвыми переходя дорогу, но они живые и их жизнь бесконечно ценна, если даже человек рассеянный, аутист или выпил лишнего.

Это шаг к дегуманизации общества. Хотя, конечно, если бы этот несчастный работяга получил много и безусловно, едва ли это принесло бы кому-то удовлетворение. Если он действительно раскаялся, то этого достаточно.

Артемий Семичаевский

...Если не отправлять в тюрьму людей, которые убивают других людей по случайности, то мы создаём прецедент, когда убийство может быть не наказуемым, а значит создаём возможность для тех, кто хочет убить намеренно, обставлять свои преступления как непреднамеренные и уходить от ответственности.

Евгений Горновский

Тут дело не в том, что погиб очень талантливый и многими любимый человек, поэт. Трагедия. А в преступлении и наказании. Случай медийный, и теперь гонщики видят, что ПДД не обязательно для исполнения. В крайнем случае, случае непреднамеренного убийства – "условка". Делов то ... Подумаешь. Ничего страшного, зато как приятно прокатится "с ветерком". Такая безнаказанность убивает.

Издание "Агентство" проанализировало приговоры, вынесенные по похожим делам с января 2021 года, и выяснило, что за смертельные наезды на пешеходов российские суды нередко приговаривают водителей к реальным срокам.

Слишком мягким наказание сочли не только многие блогеры, но и прокуратура Москвы – она уже обжаловала приговор.