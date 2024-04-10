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Прокурор обжаловал условный срок водителю, сбившему Рубинштейна

Лев Рубинштейн во время выступления на вечере "Болотное дело" в поддержку "узников 6 мая", 2012 год
Лев Рубинштейн во время выступления на вечере "Болотное дело" в поддержку "узников 6 мая", 2012 год

Прокуратура Москвы обжаловала приговор водителю, который сбил на переходе поэта Льва Рубинштейна, "в связи с мягкостью назначенного наказания". Об этом сообщает РИА "Новости".

Вчера стало известно, что суд приговорил водителя, сбившего поэта, к одному году и восьми месяцам условно с испытательным сроком в течение трёх лет. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

ДТП произошло на северо-востоке Москвы 8 января. Рубинштейн был доставлен в НИИ Склифосовского с множественными травмами, прооперирован и погружен в медикаментозный сон. 14 января Рубинштейн умер, ему было 76 лет.

Против 63-летнего водителя автомобиля возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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