Интеллектуал-реакционер. В Петербурге установлен памятник графу Уварову

Израиль не исключает продления режима прекращения огня в секторе Газа ради освобождения заложников, но по-прежнему ставит своей целью уничтожение группировки ХАМАС;
Киев подвергся самой массированной за время войны атаке беспилотников, Россия впервые применила дроны с карбоновым покрытием;
Не менее 2 человек погибли, более 10 получили ранения в результате урагана в аннексированном Крыму. Городам на полуострове нанесен серьезный ущерб;
Пенсионеры на оккупированных территориях Украины жалуются на несправедливость перерасчета их пенсий с гривен на рубли;
Евгения Беркович тайно под конвоем была доставлена в Петербург на церемонию прощания с ее бабушкой Ниной Катерли;
У здания Двенадцати коллегий в Петербурге установлен памятник графу Сергею Уварову;
Борису Гребенщикову - 70.
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