Интеллектуал-реакционер. В Петербурге установлен памятник графу Уварову

Израиль не исключает продления режима прекращения огня в секторе Газа ради освобождения заложников, но по-прежнему ставит своей целью уничтожение группировки ХАМАС;

Киев подвергся самой массированной за время войны атаке беспилотников, Россия впервые применила дроны с карбоновым покрытием;

Не менее 2 человек погибли, более 10 получили ранения в результате урагана в аннексированном Крыму. Городам на полуострове нанесен серьезный ущерб;

Пенсионеры на оккупированных территориях Украины жалуются на несправедливость перерасчета их пенсий с гривен на рубли;

Евгения Беркович тайно под конвоем была доставлена в Петербург на церемонию прощания с ее бабушкой Ниной Катерли;

У здания Двенадцати коллегий в Петербурге установлен памятник графу Сергею Уварову;

Борису Гребенщикову - 70.