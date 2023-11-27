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Время Свободы

Интеллектуал-реакционер. В Петербурге установлен памятник графу Уварову

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 ноября

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Время Свободы - Темы дня 27.11.2023
by Радио Свобода

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Израиль не исключает продления режима прекращения огня в секторе Газа ради освобождения заложников, но по-прежнему ставит своей целью уничтожение группировки ХАМАС;

Киев подвергся самой массированной за время войны атаке беспилотников, Россия впервые применила дроны с карбоновым покрытием;

Не менее 2 человек погибли, более 10 получили ранения в результате урагана в аннексированном Крыму. Городам на полуострове нанесен серьезный ущерб;

Пенсионеры на оккупированных территориях Украины жалуются на несправедливость перерасчета их пенсий с гривен на рубли;

Евгения Беркович тайно под конвоем была доставлена в Петербург на церемонию прощания с ее бабушкой Ниной Катерли;

У здания Двенадцати коллегий в Петербурге установлен памятник графу Сергею Уварову;

Борису Гребенщикову - 70.

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