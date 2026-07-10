Euractiv: страны ЕС санкции смягчат против России в 21-м пакете

Еврокомиссия смягчила ряд положений готовящегося 21-го пакета санкций в отношении России после возражений нескольких стран Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Франция, Италия и Греция выступили против ранее обсуждавшегося автоматического запрета на выдачу виз всем российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. В итоговом варианте предлагается запретить выдачу краткосрочных виз только тем военным, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях или внесли вклад в военные операции.

Как отмечает Euractiv, некоторые страны также просили уточнить критерии запрета, считая первоначальную формулировку технически трудно реализуемой и настаивая на сохранении большей свободы действий для национальных визовых органов.

По информации издания, в пакет также войдёт запрет на продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). При этом ограничения, вероятно, не затронут перепродажу российского СПГ в третьи страны.

Источники Euractiv утверждают, что Евросоюз намерен сохранить предельную цену на российскую нефть на нынешнем уровне – 44 доллара за баррель.

Кроме того, Германия, Польша и Португалия добиваются смягчения ограничений на импорт отдельных видов российской рыбы, а Болгария выступила против включения в санкционный список патриарха Кирилла.

Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций 9 июня. Предполагается, что новые ограничения затронут энергетический, финансовый и торговый сектора, а также около 80 физических и юридических лиц.