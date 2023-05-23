"Эвакуируйтесь в Бахмут". Соцсети о вылазке в Белгородскую область

Самое громкое событие недели - вылазка украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область России. На словах рейд приписывается подразделениям, состоящим из российских граждан (легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус), по фактам понятно не так уже много, но шуму вылазка наделала (новостей было много, поэтому подробности тут, в нашем лайвблоге).

Илья Бер:

Даже в моей ленте полно постов и комментариев о том, что происходит в Белгородской области, кто туда пришёл, с какими целями, кого убили, что захватили. РДК, ЛСР, ДРГ, которую они составляют…

Что уж говорить про медиапространство вообще.

И всё это совершенно пустое. Потому что никакой достоверной информации, которая могла бы вчера и сегодня дать возможность хотя бы приблизительно реалистично понять, что там происходит, просто нет. И ещё сколько-то времени не будет.

Николай Митрохин:

Заход подразделений (пока, насколько известно до усиленной роты) украинского спецназа (и РДК и "Легион Свободная Россия" - часть Иностранного корпуса в подчинении ГУР Минобороны Украины) на территорию Белгородской области РФ показали что:

1. Можно так просто подъехать к российскому КПП на крупной трассе на границе со страной с которой идёт война на легкой бронетехнике, расстрелять его, захватить военнослужащих и технику и потом проехать на десяток км. вглубь России, заехав в итоге в райцентр.

2. Никакого серьезного сопротивления этому в течении, как минимум, трёх-четырёх часов не будет. Поскольку частей прикрытия границы, даже на самых опасных направлениях (а Грайвороновский район окружен украинской территорией с трех сторон) - попросту нет.

3. Нет ни то что ни окопов вдоль границы, ни позиций ПТУрщиков и артиллеристов на ближайших холмах, но и средства пассивного сопротивления (бетонные "зубы дракона") расставлены на трассе так, чтобы автомобилистам (и водителей бронетехники противника) было бы удобно их объехать.

4. Единственным средством оперативного реагирования с российской стороны похоже являются только устаревшие вертолёты - и если бы ВСУ на своей стороне границы подтянуло мощную ПВО, то за прошлый день потери российского ВВС составили бы в Белгородской области не один вертолёт, а пять.

5. В связи с этим можно предположить, что если бы в Грайвороновский район зашли бы не усиленная рота, а полноценная бригада ВСУ, то вполне вероятно она имела бы шансы дойти до Белгорода.

6. В любом случае, всё гораздо хуже/лучше, чем можно было предположить. На данном примере продемонстрировано, что у РФ нет никаких резервов в приграничных районов и слабые - в оперативной глубине, а значит, жители всех приграничных с Украиной районов РФ находятся в непосредственной опасности и должны быть эвакуированы в обязательном порядке.

7. Украинские подразделения до сих пор не ушли с территории района, окапываются. Посмотрим, какие ещё открытия нам принесет этот инцидент.

Альфред Кох:

Сегодня с утра какие-то неизвестные (российские партизаны?), раздобыв где-то то ли пушки, то ли минометы, то ли беспилотники (в военторге?) обстреляли (ни за что!) мирную Белгородскую область (чистые звери!).

А потом отряд из 20 человек (российских партизан?), раздобыв где-то военную форму, бронежилеты, каски, средства связи, гранаты и автоматы (в военторге?) вошли (в ни в чем не повинную!) Белгородскую область и начали хулиганить, стрелять и бросать гранаты. Или стрелять из минометов? Или запускать беспилотники? Они никуда не продвинулись, всего лишь на несколько километров. На один-два… Ну три… Что вы говорите? До Грайворона (типичное украинское название) - девять км.? Ну, пусть будет девять. Я ж говорю - несколько.

Доблестные российские ФСБ, Росгвардия, армия и все-все-все ввели в действие план “Edelweiß” (откуда они берут эти названия? Следующий план надо назвать “Nachtigall” хо-хо) и так напрыгнули на российских же партизан, что сразу 39 диверсантов убили, а остальных - взяли в плен.

Что вы говорите? Откуда еще 19 трупов? Так и первых 20 тоже никто не видел! И вообще, партизан была не рота, а батальон! Что? Рота тоже больше 20 человек? Да? А сколько? 100? Значит их было 100. Нет! Пусть их было 2 тысячи. Так надежнее: мало ли, что нам потом взбредет голову? Вдруг мы захотим рассказать, что была настоящая битва? Как это красиво звучит: “Битва при Грайвороне”!

Короче эти две тысячи никуда не пробрались и мы их всех убили. Но они при этом были на БМП и танках (которые они тоже купили в военторге) и мы оставшихся до сих пор ловим и они, после того как их всех убили и потом переловили, все уже давно уехали обратно на украинскую территорию. Я, надеюсь, я все вам разжевал и теперь вопросов не будет?

Да, Путину доложено. Он в курсе. Что доложено? Что 5 тысяч украинских оккупантов решили проникнуть в Белгородскую область, а мы их всех поймали и убили. Что? Нельзя убивать пленных? Тогда значит наоборот: сначала - убили, а потом - поймали. Теперь - нормально? Ну вот и хорошо.

И да. Уже вечером какие-то беспилотники попали в здания ФСБ и МВД в Белгороде. Начался пожар. Пожарники его тушат. Беспилотники тоже, видимо, из военторга. Как и взрывчатка в них. Кто запустил - неведомо.

Вот такой бред сегодня выдавал Песков и вся остальная российская пропагандистская шушера помельче. Я получал истинное наслаждение, наблюдая за тем состоянием ступора и, одновременно, паники, которое они демонстрировали. Их комментарии были предельно идиотскими.

Разумеется, Украина в полной отказке: мы тут не при чем, это все военторг, разбирайтесь сами, это ваши партизаны - вот с ними и разговаривайте. А нас почем зря обвинять не надо. Мы к наступлению готовимся, нам не до глупостей.

Как говорится, долг платежом красен. Тот же Подоляк прямо светился от удовольствия когда почти буквально повторял знаменитые путинские пассажи про “военторг” образца весны 2014 года.

Короче. Если путинские силовики даже с такими диверсиями справится не могут - то что говорить о том, как они поведут себя при украинском наступлении? У меня очень хорошие предчувствия по поводу наступления ВСУ. Тем более, что дело наше правое. А значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Юрий Фёдоров:

Российские власти и все ведомства, отвечающие за безопасность – ФСБ, Росгвардия, МВД и армия не только пропустили вооруженные группы противника на территорию страны, но и не в состоянии вытеснить их. В общем, Владимир Путин и вся его камарилья получили очередную ошеломляющую оплеуху.[...]



И чуть было не забыл. 18 октября прошлого года Путин своим указом ввел на территориях приграничных с Украиной областей некий особый «режим реагирования» для обеспечения общественного порядка и безопасности. Жители Грайворона очень благодарны президенту.

Анатолий Несмиян:

Вчерашние события в Белгородской области показали то, что мы все, в общем-то, и так хорошо знаем. Власть очень не любит, когда происходит что-то тревожное и неприятное, а потому выработала модель поведения, когда высшее руководство буквально ныряет в кусты и отсиживается там до выяснения обстановки или до разрешения кризиса. А вместо себя выдвигает людей, которые больше похожи либо на клоунов, либо на простых пожарных, на месте тушащих пожар, а их при этом еще и отвлекают.

Категорическое неприятие любой ответственности за свои решения - характернейшая черта всего режима и его высших представителей.

То, что причинно-следственная связь событий в Белгородской области с решением, принятым 24 февраля прошлого года очевидна, нет смысла пояснять и доказывать. В этом смысле Путин, как человек, который и принял тогда решение, обязан выступить и пояснить, как так получилось, что одним из следствий решения «тогда» стал крах даже намёка на безопасность во всех приграничных регионах «сейчас». До 24 февраля было всякое, но лихих налетов диверсантов не было точно. И раз так - то не ошибся ли ты, не поспешил ли 24 февраля?

Если да - то надо исправлять ошибку. Если не ошибся - то когда люди начнут чувствовать себя в безопасности?

Но человек, несущий прямую ответственность за происходящее, прячется и отмораживается. То, что это не мужское поведение, вопросов давно нет. Но отказ от ответственности за свои решения вызывает вполне резонный вопрос - а, может, нужен какой-то другой руководитель, способный как-то получше вести дела и не прыскать в кусты как заяц при любом тревожном событии?

Сергей Смирнов:

Вообще в сегодняшнем рейде в Белгородскую область два эпизода показательны.

Первый, как украинцы об этом говорят: "танк можно купить в любом военторге, это не мы" и так далее. Ну что, получили ответную риторику? Или вы думали, все будет работать только в одну сторону? Нет конечно

Второй, про укрепления, на которые потратили огромные деньги. И которые, разумеется, не работают! Что же здесь могло пойти не так?

Дмитрий Колезев:

Почитал комментарии, которые жители Белгородской области оставляют губернатору Гладкову по следам атаки на регион (которая, кстати, продолжается).

Там очень много справедливых возмущений (защиты нет, людей бросили, пограничники разбежались, «засечная черта» не помогла, бомбоубежищ нет и т.п.). Но интересно, что несколько раз мелькает слово «эксперимент» (« С белгородчины устроили эксперимент? Проверка на терпимость народа?»).

То есть, видимо, некоторые люди, насмотревшись телевизор про мощную армию и непобедимую ФСБ, до сих пор не могут понять, что их не защитили, потому что просто не смогли. Потому что некому. Они думают, что это какой-то странный замысел власти — оставить их наедине с диверсантами.

Игаль Левин:

У христиан принято говорить: "Каждому воздастся по делам его". Хорошее изречение. Что тут важно понимать?

Важно то, что бездействие - это тоже действие.

Сейчас люди Белгородской области паникуют, мол, вертолеты летают низко, отстреливают тепловые ловушки прямо на головы мирных граждан, на КПП идут бои, обстрелы, да и вообще - черт ногу сломит в этих российских разборках. РДК и ЛСВ ведут весь день бои с ВС РФ.

Жителей Белгорода российские власти не эвакуировали, и дальше будет только хуже.

А все потому, что будет создаваться буферная зона для безопасности украинских граждан. Тех самых граждан, которых уже больше года (а шире - девять лет) убивают ВС РФ, разрушая их города.

Где были жители Белгорода, когда соседний с ним Харьков русские утюжили ракетами, авиацией и РСЗО?

Много протестовали? Много осуждали? Много саботировали?

Нет. Жили себе и в ус не дули, в то время, как лють и кошмар истребляли их соседей.

А теперь лють и кошмар рвутся к ним в их родной дом, и им теперь страшно. Война - это никогда не игра в одни ворота. Кто сеет ветер - тот пожинает бурю, а кто сеет бурю - тот сразу пожнет бесконечный ужас.

Молчание - есть преступление и грязь.

Станислав Кучер:

Помимо очевидной фрустрации в рядах российских пропагандистов, есть еще одна довольно распространенная реакция на рейд на Белгородскую область. Приятель детства (назовем его Егор), с которым я когда-то ходил в одну спортивную секцию в Орле (300 километров от Белогорода, как и Белгород, тоже город первого салюта) в феврале 22-го был возмущен вторжением Украину, однако быстро изменил свое отношение на "Раз уж начали, надо побеждать, иначе России конец". Почти год мы не общались, а вчера он написал мне в фейсбуке: "Разве ты теперь не видишь, что Путин был прав, и они действительно хотят перенести войну на нашу территорию? Правильно сделали, что ударили первыми год назад - иначе сейчас американцы бы уже в Москве были". На вопрос "А, может, если бы год назад Путин не ударил, то и на Белгородскую область никто не напал?" Егор ответил, что я или не разбираюсь в международных отношениях, или меня "купили американцы".

Могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что таких неподкупных "экспертов" в России хватает. Впрочем, уверен, хватает и тех, кто понимает: посеешь ветер, пожнешь бурю. Вопрос, кого больше и кто активнее себя проявит.

Александр Чумаков:

Что касается жителей города откуда второй год под их жидкие апплодисменты летят ракеты на Харьков, то им можно эвакуироваться в специально подготовленный Бахмут. Там много пустых квартир, тихо и мирно. Как и в других освобождённых городах Донбасса.

Остап Кармоди:

Ждём сообщений российских военкоров о продолжении уничтожения врага в Курской, Орловской, Калужской и Московской областях.

Аббас Галлямов:

Многие критиковали Путина за аннексию Крыма и других украинских территорий со словами: «У России что, земли не хватает? Она и без того огромная, зачем ещё хапать?!»

И только вчера стал понятен стратегический замысел верховного главнокомандующего: именно потому что в России так много регионов - теперь аж 89 - атака на Белгород не выглядит чем-то таким уж выдающимся: «Что-что? Кемска волость? Да пусть забирают на здоровье, а я-то думал… Господи… Государство не обеднеет! Забирайте».

Я, конечно шучу, но здесь есть и элемент правды. Когда у тебя чего-то слишком много, то в какой-то момент это что-то перестаёт представлять из себя какую бы то ни было ценность.

Помните, как в начале 90-х народ реагировал на отпадение бывших союзных республик? «Да и чёрт с ними!»

Подводя итоги 1989 года, в своем новогоднем опросе ВЦИОМ спросил жителей СССР: «Поддерживаете ли вы требования экономической и политической независимости союзных республик?» Так вот, однозначно отрицательно на этот вопрос ответило тогда только 19 процентов респондентов. Ещё 27 затруднились с ответом. Остальные в том или ином виде указанное требование поддержали: 32 процента - полностью и 21 - частично.

Кирилл Шулика:

Контрнаступление украинцев началось, но с обманных маневров и ложных целей. Надо отвлекать внимание и силы. А тем самым силам в России важно не отвлекаться.

Ситуация довольно ожидаемая, если что, и прогнозируемая.

Однако я не исключаю, что за Белгородской областью ничего масштабного и не последует. Будет тактика небольших операций тогда, как российская армия готовилась к масштабному контрнаступлению.

Александр Хоц:



К тому же, отвлечь ватных оккупантов накануне наступления и заставить их держаться за свои штаны, а не размахивать граблями, это разумная тактика. )

Можно прочесть и критику в адрес российских формирований, подчиняющихся ВСУ.

Фёдор Крашенинников:

Воообще не понимаю, с чего бы жители Белгородской области должны радоваться атаке военнослужащих Украины (какие бы паспорта у них ни были). Человек в военной форме другой страны, пришедший на твою землю без приглашения всегда будет оккупантом. Это касается прежде всего нападения России на Украину. Но и в обратном процессе ничего хорошего нет. Бредни про БНР и скорое падении Белгорода и Москвы даже комментировать нет смысла.

Роман Попков:

Настоящая оппозиционная борьба сейчас - это бои с путинскими упырями в Белгородской области, это партизанские атаки в путинском тылу. Будущее рождается в этой борьбе. Не на дискуссионных панелях и не в подковерных драках «объединительных» политиканских форумов.

Илья Пономарёв:

Москва мобилизует сейчас всю свою агентуру и многочисленных полезных идиотов, чтобы говорить про белгородский рейд:

1 - это провокация ФСБ, чтобы чего-нибудь там оправдать;

2 - это авантюра, которая навредит Украине получать западное вооружение;

3 - русские не должны воевать с русскими.

Ничего не выйдет! Общественное мнение просыпается на глазах. Беззубо-слюнявые самоуверенные авторитеты прошлого останутся в прошлом. А Россия стряхнет с себя прах ельцинско-путинских "элит", и будет перестроена освободившимися народами так, как они сочтут нужным.

Дмитрий Зотиков:

В принципе уже можно начинать рисовать карту Гражданской войны в России. События в Белгороде - это явно не мелкая диверсия некой украинской ДРГ.

За последний год с небольшим на территории России появилось несколько вооруженных формирований. Самое большое - это регулярная армия. Сильно потрепанная и пополненная мобилизованными и мало мотивированными бойцами, которые разбегутся при первой возможности.

Несколько частных подразделений, в том числе Вагнеровцы.

Мало приспособленные к боевым действиям росгвардейцы. Армия Кадырова. И вполне себе ожидаемая некая армия освобождения, формирующаяся на территории Украины.

Вот между ними и развернется скоро борьба за то, кто будет управлять страной после Путина.

Карина Орлова:

Что-то кажется теперь все посыпется, как домино. Сначала побежит Белгородская власть, за ней соседние регионы.

Несколько дальних республик, областей или краев объявят об особом статусе «на фоне СВО», отказавшись подчиняться Москве.

Росгвардия растворится в несколько часов. ФСБшники будут грабить оставшееся под шумок, а потом присягнут новой власти.

Патрушев (или Нарышкин) полетит на секретные переговоры с Уильямом Бернсом.

А Медведев никогда не вернется в Россию из Вьетнама.