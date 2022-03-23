Евгений Чичваркин: "Это война Путина против цивилизации"

Бизнесмен Евгений Чичваркин, живущий в Лондоне, уже много лет оппонирует режиму Владимира Путина и помогает российским оппозиционерам, в первую очередь Алексею Навальному, которого вчера Лефортовский суд Москвы приговорил к девяти годам строгого режима по делу о мошенничестве и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Евгений Чичваркин считает, что президент России продолжает зарабатывать миллиарды долларов, а санкции, которые Запад ввел против Москвы, недостаточны. В интервью автору и ведущему программы "Грани времени" Мумину Шакирову он также рассказал о перспективах путинского режима и о коллективной вине россиян за войну в Украине.

– Евгений, имеет ли значение, сколько лет дали Алексею Навальному?

– Все, что больше, чем год или два, не имеет значения абсолютно. Есть серьезные предпосылки, что если Европа выдержит и сделает то, что она должна ввести сегодня – санкции, то режим сменится раньше. Потому что при таком экономическом давлении и полном нежелании, я это утверждаю, россиян эту войну поддерживать у этого режима нет достаточного количества сторонников. Может ли он держаться какое-то время, как белорусский режим, где 10% церберов контролируют 90% недовольного населения? Нет! У белорусского режима есть помощник в виде Путина. А у Путина помощника не будет. Он абсолютно один против всего мира. Я еще раз хочу, пользуясь случаем, что нас слышат, надеюсь, многие жители Украины, сказать: это не война русских, это не война России, это война Путина против цивилизации. Жертвой стала Украина, так как вы казались ему легкой жертвой, легкой добычей, потому что он живет в своем сумасшедшем мире параноида. Русским эта война не нужна. Я – русский, мне эта война не нужна. Я знаю людей, которые истинно любят Путина, у них Путин на аватарке, и они говорят: это самая большая его ошибка", "Нам эта война не нужна".

– У Путина очень много поклонников в Лондоне. На ваш взгляд, вот эта история, эта трагедия, эта война оказала на них влияние?

– Число поклонников резко сократилось сейчас.

– Они переобулись на ходу? Или что произошло?

– Наверное, вы видели интервью с Чулпан Хаматовой. Осознание у всех происходит в разное время. У нее оно до сих пор полностью не произошло. Люди в депрессии: кто бухает, кто на антидепрессантах, кто пытается осознать, кто затихарился и читает новости до трех часов утра, потом с пяти утра, а потом с шести утра и ревет всю ночь. Очень по-разному. В основном все, что мы испытываем, – это чудовищный стыд. Потому что с именем нашей нации и нашей страны совершаются самые чудовищные преступления... наверное, с момента балканской войны, а может быть, и хуже, чем то, что было в балканскую войну. С момента Второй мировой, наверное.

– Еще совсем недавно вы были противником жестких санкций в отношении предпринимателей из первой двадцатки Forbes, близких к Кремлю и Владимиру Путину. Сегодня Запад практически их разоряет, как того хотел Алексей Навальный. Вы изменили к этому процессу свое отношение?

– Там очень разные люди. Есть люди, которые сделали эти деньги вопреки Путину, а есть – благодаря Путину. У тех людей, которые сделали эти деньги благодаря Путину, кто были "кошельками", наверное, нужно отбирать эти деньги, яхты, самолеты. Но это нельзя делать без разбора. Ну, это мое мнение, меня никто не уполномочивал, я ни с кем не общался по этому поводу, это мои личные ощущения, но уроженец Львова Михаил Маратович Фридман был бы гораздо более полезен для Украины, если бы у него был доступ до всех своих денег сейчас. И он точно не путинский "кошелек".

– Рано или поздно война закончится. Что будет с замороженными деньгами олигархов – конфискация в пользу восстановления Украины или битва адвокатов за каждый цент?

– Это будет и то, и то. То есть мы, как Антивоенный комитет, выступаем за то, чтобы все конфискованные деньги пошли на восстановление Украины. Мы, русские, в этом комитете нет ни одного украинца, за то, чтобы все шло на восстановление страны… Россия, прикрываясь нашим флагом, триколором (за который мы в 90-е рисковали в 90-м, в 89-м и в 91-м, который для нас означал "свобода и торговля") сейчас совершает самое большое военное преступление, видимо, со Второй мировой войны. Очень сложно говорить. Стыд и злость просто меня абсолютно переполняют.

– Может ли взбунтоваться экономический блок в российском правительстве?

– Овощи не могут бунтовать. Бешеный огурец может взорваться – и тогда из него с шумом вырываются семечки, он так размножается. Это максимальный бунт, который может быть. Овощи не бунтуют, они гниют.

Самые сильные санкции против российской экономики, которые перекрывают деньги, впрямую идущие в карман Путина, еще не произошли

– Западным журналистам и фискальным органам удастся найти личные деньги Путина? Или это невыполнимая задача? Понятно, что он не открывал счета на свое имя.

– Они не открыты на его имя, но у него есть люди, которые держат как бы его доли. И какое-то время Западу было okay на это закрывать глаза, а сейчас больше не okay. Нет никаких сомнений, что яхта, которую нашли сотрудники Навального, его отдел расследований – Мария Певчих и Албуров, принадлежит Путину. Ее нужно продавать с молотка, а деньги пойдут на восстановление Харькова и Мариуполя, на психологов детям, оставшимся без родителей, и еще на много чего в Украине.

– Эксперты считают, что главные удары уже нанесены – это заморозка более 300 миллиардов долларов Центробанка России, заморозка личного состояния отдельных миллиардеров и плюс запрет на полеты в Европу и Америку всех российских авиакомпаний.

– Плюньте в лицо этим экспертам!

– Все остальное – это приправа к основному блюду. Вы согласны?

– Нет! Самое основное – нет санкций против Сбербанка, против Газпромбанка, против "Северного потока-1", по нему идет газ и деньги приходят. Работает SWIFT. Все, что они наобещали, оказалось абсолютным враньем. Это вбросы для прессы. Основные, самые сильные санкции против российской экономики, которые перекрывают деньги, впрямую идущие в карман Путина, еще не произошли, к сожалению. Может быть, их примут, но я не знаю, сколько еще должно детей погибнуть и городов должно быть снесено с лица Земли, чтобы в Европе осознали, что это война против нас, против всех, против цивилизации. Это не против Украины, это не внутреннее дело бывшего СССР. Путин получает каждый день почти миллиард долларов из Европы, и это все абсолютно нормально работает. Такие "двойные стандарты", такое предательство.

– Мы каждый день видим картинку, как российские крылатые ракеты убивают в огромных масштабах людей, разные другие средства уничтожения живого. Запад готов отключить газ, нефть и затянуть пояса во имя своего будущего? Или такой час еще не настал и это не рассматривается?

– Сегодня, к сожалению, не готов. Хотят дальше получать нефть и газ. Хотят получать никель. Не готовы.

– Понятно, что аресты яхт и состояний миллиардеров, уход зарубежных компаний из России, колоссальные потери в живой силе российской армии – все это не остановит Путина. Что все-таки может его остановить?

– Нужна немедленная поддержка армии Украины. Я везде призываю поддержать армию современным вооружением. И немедленным вступлением НАТО в войну.

– Может ли экономическая ситуация повлиять на поведение Путина? Мы видим, что число санкций увеличивается, и люди уже это чувствуют на себе.

– Может, но не сразу. Санкции против долга... Долг растянут лет на 15. Через три-четыре года это будет существенно влиять на экономику, нужно будет допечатывать рубли против пустоты, чтобы скупать эту валюту. Renault или Peugeot (кто-то из них) при поддержке правительства Макрона сейчас заново запускает завод в России, никуда не уходит... Какой-то еды, типа сахара или гречки, на складах хватит до конца года, она спокойно идет по старой цене. Сахар при всей истерике в долларовом эквиваленте даже снизился процентов на пять или шесть по цене. Люди устроили панику и истерику, вспомнив 90-й и 91-й, генетическая память голода работает у всех, да. Но после этой истерики магазины-то не опустеют, это не прожрут в секунду. В мае, в июне не будет техники, будет контрабанда, будут куда-то ездить, будут рынки дальше. Это же все было в 90-е, в конце 80-х – начале 90-х. Так можно, как в Северной Корее, жить бесконечно. Нельзя будет проиграть войну Путину – этого ему не простят. Скажут: "А почему были эти жертвы? А где ты восстанавливал земли русские? Где это все?" У нас в истории не было так, чтобы великий князь или княгиня, или император, или царь проиграли войну и остались у власти. Во всяком случае, без революции, без бунта еще ни разу не обходилось. Поэтому нужно помочь Путину проиграть эту войну как можно быстрее, а для этого нужно современное вооружение и фронтальная помощь всех западных стран. Нет сомнений, что Канада, Британия и Нидерланды готовы идти воевать, остальные абсолютно не готовы.

– Вы неоднократно в разных интервью говорите, что НАТО должно вступить в эту войну. Но у Путина есть ядерное вооружение. И многие наблюдатели говорят, что он может это использовать.

– Это будут последние приблизительно 20 минут правления. Он может это использовать, я думаю, это уже будет серьезный риск для всего мира, и дальше с ним будут разбираться уже гораздо быстрее и жестче. Может ли использовать? Да. Обезумевший, вконец запуганный человек, наверное, может сделать еще более суицидальные вещи, чем он сделал. Но он настолько боится за свою жизнь, что... я все еще думаю, что он этого не сделает. Я все еще думаю, что Запад простит пол-Украины, как ему простили Крым с Донбассом, и потихоньку разрулит все санкции, и он дальше будет своей суверенной демократией править до второго пришествия.

– Некоторые наблюдатели и эксперты говорят, что Запад не вмешивался в эту ситуацию и думал, что Украина не выдержит. Но украинцы героически сражались и не дали возможность Путину и войскам российским в течение 72 часов захватить Киев и другие крупные города. Это потрясло Запад, и они начали поставлять сверхточное оружие и так далее. Вы согласны с этим, что на первом этапе Украину хотели сдать?

Наша страна, наши люди сейчас находятся в заложниках, и это самый большой риск

– Абсолютно хотели сдать. И на второй неделе еще Макрон хотел сдать. Они абсолютные предатели. Но очень многое зависит от интересов их избирателей и от того, о чем пишет пресса. Чем больше алармирует пресса, тем быстрее и более жестче они вынуждены двигаться. Понятно, что пресса алармирует, потому что любой нормальный, здравомыслящий человек не может видеть эти кадры, он не может видеть лица детей, выставленные коляски во Львове – это ни одна нормальная психика просто не может выдержать. Пресса давит на избирателей, избиратели давят на политиков. Должен быть в обществе компромисс, что несколько лет будет рецессия, потому что от российской экономики много по факту зависит. И когда будет это понимание, они включатся больше, чем сейчас.

– Евгений, что вы думаете про "план Маршала" для Украины? Откуда возьмутся эти деньги?

– Будут собирать всем миром, с одной стороны. С другой стороны, насколько я знаю, несколько дней назад Зеленский, несмотря на сопротивление, подписал закон о дерегулировании таможни. Если я все правильно понял, после войны будет заезжать все только с уплатой НДС, не будет никаких пошлин, дополнительных регулирований, будут приняты европейские сертификаты и прочее. На таможне не будет "черных" сборов, как это было раньше, в "черную" кассу, то восстановить все можно будет гораздо быстрее. Все зависит от законов. Если будут приняты либертарианские, очень свободные законы, то огромное число инвесторов, которые ждали, когда будет возможность заработать ринутся, потому что у страны огромные возможности... Labor cost небольшой, к сожалению, будет еще ниже после войны, климат хороший. Одна была проблема – обезумевший дед с бомбой, который взял в заложники нашу страну. Наша страна, наши люди сейчас находятся в заложниках, и это самый большой риск. Я очень надеюсь, что этого риска скоро не будет. Мы же не можем судить сейчас кубинцев, почему они в третьем поколении выросли рабами. Они не понимают, что такое свобода, они живут среди развалин. Почему они не скинут своего диктатора, который никак не охраняется? Почему северокорейцы не скинут Кима? Потому что они родились и живут уже второе-третье поколение рабами. У нас это первое поколение. А за поколения два до этого было тоже рабское поколение. У нас было одно "непоротое" поколение в России, к сожалению, и то не полное.

– Вы живете в Лондоне. Как вам позиция Великобритании? Она жесткая или не совсем?

– Британцы рвутся в бой, им коллеги по НАТО не дают. Они наложили арест на дома Усманова без полной судебной процедуры. По большому счету, это неприятный прецедент для будущего суда, но они действуют очень жестко, быстро и эмоционально, не так, как обычно британцы. Обычно это keep calm и долгое судебное разбирательство. Помогает ли это делу? Наверное, помогает. Как прецедент для будущего – он опасный. Я предпочитаю все делать строго в соответствии с законом.

– Что будет с виноделием в Украине? Сколько времени понадобится для его восстановления? Ведь экономика страны практически разрушена вся.

– То виноделие, которое было в Украине, чтобы его восстановить, нужен будет один год, потому что лозы-то все целы, если по ним танки где-то не проехали. Это же не заводы восстанавливать или дома, где требуется больше времени. Если будет закон, позволяющий ввозить, вывозить сырье, удобрения, специалистов, выдавать очень быстро рабочие визы, а также вывозить алкоголь без идиотских лицензий, идиотских законов, идиотских налогов, которые были до этого, это все восстановится ровно за столько, за сколько должен вырасти виноград. Самое лучшее вино Италии – Masseto: в 81-м году воткнули ростки, в 87-м был феноменальный урожай. Через столько можно сделать вино любой степени классности и сложности. А из того, что есть, оно никуда и не денется. Просто на следующий год сделают нормально, без всех факторов риска, без бомбежек и танков по обочинам.