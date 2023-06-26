Евгений Пригожин остаётся под следствием по делу о мятеже

На утро 26 июня уголовное дело об организации мятежа в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Источники РИА Новости и ТАСС в Генпрокуратуре также сообщают, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено.

О том, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, сообщал вечером 24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На каком основании, он не уточнил. Сам же Пригожин, по его словам, "уйдёт в Беларусь".

Официально Генпрокуратура не объявляла, что дело прекращено. По словам собеседника издания, расследование обстоятельств мятежа продолжается, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Наказание по статье об организация вооруженного мятежа предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.