Евгения Хмару назначили и.о. министра обороны Украины

Кабинет министров Украины 20 июля утвердил Евгения Хмару на должности исполняющего обязанности главы министерства обороны.

Президент Владимир Зеленский назначил Хмару на эту позицию 16 июля, но его кандидатуру ещё должен был утвердить Кабмин.

Евгений Хмара до этого руководил спецподразделением СБУ "Альфа" - одним из самых результативных по применению дронов подразделений Сил обороны. Именно "Альфа" стоит за дальнобойными ударами по российским НПЗ, а также прошлогодней операцией "Паутина".

Для назначения министром обороны необходимо решения Верховной Рады.

Назначение Хмары и.о. произошло на фоне массовых протестов в стране из-за отставки предыдущего министра обороны Михаила Фёдорова. В его поддержку украинцы выходят в разных городах пятый день подряд и требуют вернуть его на эту должность.

Фёдоров после своего увольнения выступил с резкой критикой в адрес главкома ВСУ Александра Сырского, с которым у Фёдорова был конфликт из-за разного взгляда на военную стратегию, в частности, более широкого использования дронов. По словам бывшего главы Минобороны, именно Сырский настаивал на его отставке.

Сам Сырский опубликовал 20 июля колонку, в которой утверждает, что он не считает, что у него был конфликт с Фёдоровым, и принёс ему извинения. В то же время он отверг критику в свой адрес и заявил, что не был против инициатив Федорова, однако "закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде". Он также подчеркнул, что воюет с Россией, а не с министерством обороны.

Президент Зеленский в последние дни встречался с командующими различных подразделений. Источники различных СМИ не исключали отставки Сырского. В понедельник Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором говорится, что главком остаётся на своём посту.



