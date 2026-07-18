FT: Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Собеседник газеты рассказал, что на этих выходных Зеленский встретится с военными командирами, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и побеседовать с потенциальными кандидатами на пост главнокомандующего.

Источник добавил, что Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти кандидата, который обеспечит плавную передачу полномочий при сохранении надежной обороны вдоль линии фронта.

Ранее на этой неделе президент Украины уволил министра обороны Михаила Федорова, что вызвало протесты в Киеве и ряде других городов. Сам Федоров после своего увольнения выступил с резкой критикой в адрес Сырского. Он также заявил, что именно главком ВСУ настаивал на его отставке. Кроме того, Федоров рассказал, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Как пишет FT, Зеленский задумался об отставке Сырского после того, как протесты против отставки Федорова переросли в более широкую кампанию против главкома ВСУ.

На этой неделе Зеленский заявил журналистам, что отношения между Федоровым и Сырским настолько ухудшились, что они больше не разговаривают друг с другом и могут общаться только тогда, когда сам президент выступает в роли медиатора.