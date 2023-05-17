Евгения Кара-Мурза: отказ мужу в разговоре с детьми - это пытка

Евгения Кара-Мурза, жена осуждённого на 25 лет российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, заявила, что власти подвергают его психологическим пыткам, отказывая ему в свиданиях с детьми.



В беседе с корреспондентом агентства Reuters в кулуарах Женевского саммита "Права человека и демократия" Евгения Кара-Мурза сообщила, что неоднократные просьбы ее мужа дать ему возможность поговорить с тремя его детьми – 11, 14 и 17 лет – были отклонены, поскольку они сейчас живут в США.



"Владимир очень скучает по своим детям, по своей семье, и он подавлен тем, что не может поговорить с нами уже больше года, – сказала Евгения Кара-Мурза. – И власти это знают. Они просто используют это как психологическую пытку".

Владимир Кара-Мурза был задержан в апреле прошлого года, через несколько часов после того, как канал CNN передал интервью, в котором оппозиционер заявил, что Россией управляет "режим убийц".



Евгения Кара-Мурза заявила, что призывы ее мужа к введению санкций против России и ряда российских граждан за нарушения прав человека сделали его "личным врагом" Кремля.