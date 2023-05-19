Евгения Ройзмана приговорили к штрафу в 260 тысяч рублей

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего мэра города Евгения Ройзмана к штрафу в 260 тысяч рублей по уголовному делу о так называемой повторной дискредитации армии. Об этом сообщает издание E1 из зала суда.

Дело против Ройзмана, известного оппозиционными взглядами и резкими и ироничными комментариями в интернете, было возбуждено в августе 2022 года в связи с его роликом в ютьюбе, посвящённым войне в Украине. Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z – "зигой".

Ранее Ройзмана трижды привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации - за антивоенные высказывания.

В ходе процесса в защиту Ройзмана выступили многие известные люди, в том числе певица Алла Пугачёва и вдова бывшего президента России Наина Ельцина.

Бывший мэр Екатеринбурга после вынесения приговора назвал его "оправдательным в нынешних условиях". Он отметил, что его задачей было "не сесть" и "не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях". Он также отметил, что не планирует подавать апелляцию.

До вступления приговора в силу Ройзману, как и во время следствия, будет запрещено пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката. Будучи под следствием, Ройзман отбыл арест сроком в 14 суток из-за размещённых в группе ВКонтакте комментариев от его имени. Ройзман заявил, что не пользуется этой соцсетью.

По статье о повторной дискредитации армии Ройзману могло грозить до трёх лет лишения свободы. Вину политик не признал.