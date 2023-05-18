Обвинение просит штраф для Ройзмана по делу о дискредитации армии

Сторона обвинения запросила для Евгения Ройзмана штраф в размере 260 тысяч рублей по делу о так называемой дискредитации армии. Это означает, что политик останется на свободе.

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу бывшего мэра города. Статья, по которой судят политика, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ройзман вины не признаёт.

Адвокат политика Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них – певица Алла Пугачёва, вдова бывшего президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Обращение Пугачевой судья не принял, заявив, что оно "не процессуальное и не исследуется", пишет Itʼs My City.

Екатеринбургское издание E1.ru опубликовало обращение Пугачёвой. "Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать и оставить на свободе" Евгения Ройзмана, написала она.

Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него", — цитирует Муратова телеканал "Дождь".



На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей защиты выступили учредитель Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег на лекарство. "Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия", — сказала Федермессер, завершая свое выступление.

Уголовное дело на Евгения Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал политика по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.

Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а символ Z – "зигой".