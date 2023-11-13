Еврокомиссия может одобрить новый пакет санкций против России в среду

Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти ЕС, может одобрить 12-й пакет санкций против российской экономики в среду. В него будет включён запрет на экспорт российских алмазов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 ноября.

По словам европейского чиновника, в новый пакет будут внесены персональные санкции против расширенного круга лиц, санкции против секторов экономики и ограничения, способствующие соблюдению потолка цен на российскую нефть. После одобрения в среду предложенный пакет должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС в совете союза, передаёт Reuters.

Агентство Bloomberg в октябре сообщало, что санкции могут коснуться экспорта в Россию сварочного оборудования, химикатов и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Также ЕС может ввести лицензионные запреты на программное обеспечение для России ограничить импорт обработанных металлов, ужесточить ограничения против алюминия, запретить торговлю стройматериалами. Всего ограничения могут коснуться товаров на 5 миллиардов евро, передавало агентство.

Евросоюз закупает российские алмазы приблизительно на 1,5 миллиарда долларов в год. Запрет на импорт обсуждался и раньше, однако блокировался Бельгией, одним из крупнейших центров торговли драгоценными камнями. Москва — крупнейший экспортёр необработанных алмазов в мире. Брюссель настаивал, что ограничения приведут только к перенаправлению российского жспорта в другие страны.

Однако одновременно с европейскими санкциями ограничения на покупку российских алмазов планируют ввести страны G7, на которые приходится около 70 процента рынка бриллиантов, сообщало агентство Reuters. Запрет может вступить в силу с января.